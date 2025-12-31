OPPO Reno15 系列影像與續航全面升級 主打日常隨拍與輕旗艦體驗

OPPO 在台灣推出全新 Reno15 系列，一口氣帶來 Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15 與 Reno15 F 四款機型，延續 Reno 系列一貫的設計風格，這一代將重點放在影像表現、電力配置與日常使用的平衡，鎖定喜歡記錄生活、也在意外型與手感的使用者。這次新機選在年底登場，搭配電信通路與實體體驗活動，也反映品牌希望在換機旺季中，拉近與年輕族群之間距離的策略。

Reno15 系列在外型上延續「靈感極光美學工藝」，機背光影會隨角度產生變化，視覺上偏向低調但不單調。Pro Max 與 Pro 兩款定位較高的機型，分別搭載 6.78 吋與 6.32 吋螢幕，讓偏好大螢幕沉浸感，或習慣單手操作的使用者，都有對應選擇。螢幕更新率最高來到 120 Hz，在滑動介面或觀看影音時，整體流暢度表現屬於目前主流水準。

影像仍是 Reno 系列的核心特色。Reno15 Pro Max 與 Reno15 Pro 搭載 2 億像素主鏡頭，並結合 3.5 倍長焦人像與超廣角鏡頭，日常拍攝時能在不同距離與構圖之間快速切換，對於喜歡拍人像、街景或旅遊紀錄的使用者來說，彈性相對高。前鏡頭則採用 5000 萬像素超廣角設計，拍團體照或 Vlog 時能容納更多畫面。至於 Reno15 與 Reno15 F，則以 5000 萬像素主鏡頭為主，搭配長焦或微距配置，取向更貼近日常隨拍，讓拍照不需要額外設定也能完成。

在功能面，OPPO 也持續導入 AI 輔助拍攝應用，像是出圈拼圖與慢動作實況照片，讓靜態影像多了延伸玩法。這類功能並非為了追求專業設定，而是希望降低創作門檻，讓使用者在社群分享時，多一點變化與個人風格。

續航力則是這一代另一個明顯重點。Reno15 系列最高配置 6500 mAh 電池容量，並全系列支援 80 W 有線快充，Pro Max 機型另加入無線充電。實際使用情境下，從早到晚拍照、通勤滑手機或觀看串流影音，電量壓力相對小，對於不想隨時找插座的使用者來說，是實用取向的升級。

效能配置方面，Reno15 Pro Max 與 Pro 採用 MediaTek Dimensity 8450 處理器，其餘機型則依定位搭載 Qualcomm Snapdragon 系列晶片，日常多工與社群應用表現以穩定為主。搭配 ColorOS 16，系統介面操作偏向直覺，功能設計也著重在日常便利性，而非過度強調複雜設定。

配合新機上市，OPPO 也同步推出 Reno15 系列體驗活動，包含在演唱會現場設置互動攤位，讓民眾實際上手拍攝，觀察市場對影像功能的回饋。銷售方面，Reno15 系列已在官方通路與指定電商平台開賣，並自 1 月起陸續進入三大電信通路，價格帶涵蓋中高階到相對入門的輕旗艦區間，提供不同預算層的選擇。

