趕在2025年結束前，OPPO今日 (12/30)在台實際展示日前公布上市資訊的OPPO Reno15系列，以及OPPO Watch S智慧手錶，更宣布搭配韓國女團BABYMONSTER的百變風格魅力，將進駐BABYMONSTER台北場演唱會週邊攤位，以風格拍貼與粉絲們一起熱力應援演唱會。

OPPO Reno15系列登台！Pro Max搭載2億畫素與3.5倍長焦，將進駐BABYMONSTER台北場演唱會

OPPO此次在台推出Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15與Reno15 F四款機型，主打「輕旗艦」定位，試圖用更強悍的長焦影像與AI玩法，收服Z世代年輕創作者的心。

2億畫素下放，Pro與Max雙旗艦策略

最高階的Reno15 Pro Max與Reno15 Pro均搭載同級罕見的2億畫素主鏡頭，並且配置3.5倍長焦鏡頭與5000萬畫素、100°視角的超廣角視訊鏡頭，藉此滿足演唱會追星、旅遊人像與多人自拍等高頻率使用場景。

兩者的主要差異在於螢幕尺寸與充電規格：Pro Max採用6.78吋大螢幕、獨家支援50W AIRVOOC無線閃充，而Pro版則採用6.32吋螢幕，鎖定偏好單手操作的小手機族群。核心效能方面，兩款Pro機型均搭載聯發科天璣8450旗艦處理器，配備最高6500mAh的超大電量與80W SUPERVOOC超級閃充，解決輕薄機身通常續航不佳的痛點。

至於標準版Reno15與入門款Reno15 F，則改採高通處理器，同樣保留5000萬畫素主鏡頭與100°視角的超廣角前鏡頭配置，讓預算有限的用戶也能享有不錯的拍攝體驗。

AI玩法再進化：出圈拼圖、慢動作實況

軟體方面，Reno15全系列預載ColorOS 16，並且深度整合OPPO AI功能。

這次主打的「AI出圈拼圖」與「AI慢動作實況照片」，明顯是針對社群分享需求設計。前者能打破傳統拼圖的邊框限制，後者則能讓Live Photo呈現出電影般的慢動作質感。此外，4K HDR錄影功能的加入，也讓Vlog創作的門檻進一步降低。

OPPO Watch S同步亮相，打破系統藩籬

除了手機，OPPO也推出了新款智慧手錶OPPO Watch S。這款手錶最大的亮點在於首度支援Android與iOS雙系統互聯，意味iPhone用戶也能無痛使用OPPO的穿戴裝置。

Watch S主打輕薄設計與長達10天的續航力，支援60秒快速健檢、心率血氧監測等功能。建議售價為新台幣6490元，搭配Reno15系列購買，最低僅需新台幣3990元即可加購。

OPPO Reno15系列上市資訊與售價整理

• Reno15 Pro Max (12GB記憶體+512GB儲存容量)：新台幣24990元 (暮光金/夜漠棕)

• Reno15 Pro (12GB記憶體+256GB儲存容量)：新台幣20990元 (極光藍/夜漠棕)

• Reno15 (12GB記憶體+512GB/256GB儲存容量)：新台幣19990元 / 新台幣17990元 (極光白/蒼穹藍)

• Reno15 F (12GB記憶體+256GB儲存容量/8GB記憶體+256GB儲存容量)：新台幣14990元 / 新台幣13990元 (極光藍/蒼穹藍)

除了Reno15 F將於1月15日開賣，其餘三款機型即日起在官方通路搶先開賣，並且將於2026年1月2日於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大電信通路全面上架。

為了造勢，OPPO也宣布進駐1月2日至3日於台北小巨蛋舉辦的BABYMONSTER演唱會，在2號出口設置體驗攤位，讓粉絲體驗新機的「應援級」拍攝實力。

