繼日前在中國市場推出Reno15系列之後，OPPO趕在年底前也在台灣市場率先首發Reno15系列國際版本，一口氣端出四款新機，包含最高階的Reno15 Pro Max，以及入門款Reno15 F款式。

2億畫素輕旗艦首發！OPPO Reno15系列登台，Pro Max版搭載天璣8450與100°超廣角自拍

主打Z世代的「影像潮拍」需求，Reno15系列不僅最高搭載2億畫素廣角鏡頭，更首創了100°超廣角前鏡頭與實況照片消除功能。此外，OPPO也同步推出了千呼萬喚始出來、首度支援iOS/Android雙系統互聯的平價智慧手錶OPPO Watch S。

Reno15系列：從「人像專家」進化為「動態潮拍神機」

這次Reno15系列在外觀上採用了全新的「靈感極光美學」，特別是主打色「極光藍」與「極光白」在光線下會有流動的光影層次。

影像規格亮點：

• 2億畫素大底主攝：Pro Max與Pro機型搭載與Find X9旗艦同級的大感光元件，解析度直衝2億畫素。

• 3.5倍潛望長焦：拍人像最有氛圍感的焦段，這次在Reno15 Pro Max、Pro甚至標準版Reno15上都能看到。

• 100°超廣角前鏡頭：這是自拍族的福音，不管是多人合照還是想拍進更多背景 (顯臉小)，這顆鏡頭都能搞定，還搭配了業界唯一的「前置螢幕補光燈」。

軟體大升級：

除了硬體，OPPO這次在AI上也下了功夫。新增了「AI實況照片消除」 (Live Photo 也能消路人)、「出圈拼圖」 (一次拼接多張動態照片)，以及「AI人像補光」。

效能與續航：

最高階的Reno15 Pro Max與Pro版本搭載聯發科天璣8450處理器，全系列電池容量最高來到6500mAh，並且全數支援80W SUPERVOOC超級閃充，Pro Max還多50W無線閃充。

OPPO Watch S：打破系統藩籬，iPhone也能用

除了手機，這次發表的OPPO Watch S也相當有看頭。過去OPPO手錶雖然好評，但大多僅限Android用戶使用。這次OPPO Watch S首度打破藩籬，支援Android與iOS雙系統互聯，這意味著iPhone用戶也能享受到OPPO手錶長達10天的續航力與60秒快速健檢功能。

OPPO Reno15系列上市資訊與售價整理

• Reno15 Pro Max (12GB記憶體+512GB儲存容量)：新台幣24990元 (暮光金/夜漠棕)

• Reno15 Pro (12GB記憶體+256GB儲存容量)：新台幣20990元 (極光藍/夜漠棕)

• Reno15 (12GB記憶體+512GB/256GB儲存容量)：新台幣19990元 / 新台幣17990元 (極光白/蒼穹藍)

• Reno15 F (12GB記憶體+256GB儲存容量/8GB記憶體+256GB儲存容量)：新台幣14990元 / 新台幣13990元 (極光藍/蒼穹藍)

OPPO Watch S上市資訊與售價整理

售價：新台幣6490元 (星耀銀/幻影黑)

目前Reno15、Pro與Pro Max，以及OPPO Watch S即日起已在各大通路開賣，Reno15 F則預計於1月15日上市。

