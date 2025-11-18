OPPO稍早更新旗下銷量主力機種Reno系列，正式推出包含Reno15與Reno15 Pro兩款設計的Reno15系列機種。此次新機外觀導入了獨特的「星光蝴蝶結」設計，全系列搭載聯發科天璣8450處理器、2億畫素主鏡頭，並且在軟體介面面加入Live Photo出圈拼圖的AI影像新玩法。

OPPO Reno15系列揭曉，導入天璣8450處理器、2億畫素主鏡頭與6500mAh大電池

星光蝴蝶結3D玻璃，Pro版僅有7.65mm薄度

Reno15系列的設計語言與前代相近，但新增了呼應代言人宋雨琦的「星光蝴蝶結」版本。此版本透過全息光刻工藝，在玻璃背蓋上打造出蝴蝶結底紋，能呈現類似裸眼3D的視覺效果，此外也提供藍、棕、金等配色款式選項。

機身方面，Reno15 Pro厚度僅7.65mm (重量為205公克)，標準版Reno15則採7.99mm (重量為187公克)設計。兩款手機均支援IP66 / IP68 / 69等級的防塵防水能力。

全系列機種均搭載天璣8450處理器，Pro版導入6500mAh容量電池與無線充電

核心規格部分，Reno15系列此次全系採用天璣8450處理器，搭配LPDDR5X記憶體與UFS 3.1儲存容量規格。螢幕方面，Reno15 Pro採用6.78吋 (2772 x 1272) 的顯示面板，而Reno15則搭載6.32吋 (2640 x 1216)解析度規格螢幕，兩者更新率均為120Hz。

至於續航力是此次一大亮點，Reno15 Pro搭載6500mAh容量電池，Reno15則搭載6200mAh容量規格，兩者均支援80W有線充電，但Pro機種額外支援50W無線快充。

2億畫素三鏡頭，Live Photo支援AI出圈拼圖

影像規格方面，Reno15系列兩款機型均採用相同的後置硬體，包含一顆2億畫素廣角主鏡頭、5000萬畫素超廣角鏡頭，以及一顆5000萬畫素直立式3.5X望遠鏡頭，而前置視訊鏡頭也是5000萬畫素規格。

軟體方面，OPPO此次為Live Photo加入「出圈」拼圖的新玩法，除了可將多張Live Photo拼接在一起，系統還能利用AI智慧辨識人像或寵物，並且將其單獨放大，創造出「生命力溢出螢幕」的動態畫面效果。

上市資訊

OPPO Reno15系列均提供12GB或16GB記憶體容量，另外也都提供256GB、512GB或1TB儲存選項，而Reno15建議售價為人民幣2999元起跳，Reno15 Pro建議售價則是從人民幣4799元起跳。

兩款新機目前都已經在中國大陸市場開放預售，其他地區的發售資訊則有待後續公布。

