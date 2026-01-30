OPPO Reno16系列影像大升級大爆料，天璣8500+金屬中框+四邊等寬直屏

文章來源：Qooah.com

有博主透露，OPPO 旗下新一代 Reno16 系列已進入研發測試階段。按照往年節奏，該系列很可能於今年年中與消費者見面，預計將在6月18日大促銷前正式開售。

去年11月，OPPO 推出了 Reno15 系列，起售的價為 2999元。而僅僅過去兩個多月，新一代產品便有了新消息。Reno16 系列將繼續聚焦輕薄設計與影像能力。

Reno16 系列將全系搭載 2億像素大底主鏡，並配備 5000萬像素潛望式長焦鏡頭，進一步強化全焦段拍攝體驗。外觀方面，新機將採用金屬中框，並搭載一塊四邊等寬的極窄直屏，兼顧質感與視覺沈浸感。

廣告 廣告

性能方面，該系列將搭載聯發科最新發佈的天璣8500 處理器。作為天璣8 系目前最強平台，天璣8500採用4nm制程工藝，配備八核 Cortex-A725 架構，最高主頻達3.4GHz，並支援 LPDDR5X 高速 RAM。其 GPU 部分採用 Mali-G720 架構，峰值性能較上一代提升 25%，功耗則在同等性能下降低 20%。這也意味著 Reno16 系列將在能效與運行表現上迎來大幅躍進。