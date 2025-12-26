OPPO Watch S在台上市 萬元內智慧錶支援雙系統

【記者趙筱文／台北報導】OPPO正式在台推出全新智慧手錶OPPO Watch S，主打「萬元內價位、雙系統支援」定位，首度支援Android與iOS裝置連接，瞄準同時使用雙機、或以iPhone為主力手機的用戶族群，進一步擴展OPPO智慧穿戴與IoT生態圈。

OPPO Watch S在外型設計上強調輕薄與日常佩戴舒適度，錶身厚度僅8.9mm、重量約35克，搭配1.46吋高亮度螢幕與濕手觸控設計，即使在運動或流汗情境下仍可順暢操作。錶殼採用不鏽鋼材質，並通過IP68防塵防水與5ATM防水測試，官方指出可因應日常生活、防汗與多數水上活動需求。

健康與運動功能方面，OPPO Watch S提供「60秒全方位快速健檢」，可快速檢視心率、血氧、近期睡眠與身心狀態，並內建超過百種運動模式，其中包含11種具備進階監測的專業運動項目，協助使用者追蹤訓練表現與身體變化，定位為日常健康管理與運動記錄的實用型智慧錶。

在系統相容性上，OPPO Watch S打破過往品牌生態限制，同時支援Android與iOS裝置連接，讓iPhone用戶也能使用OPPO手錶的基本通知、健康與運動功能。OPPO表示，這項設計是因應市場上多裝置使用者增加，希望降低智慧手錶選購門檻，吸引更廣泛族群嘗試智慧穿戴產品。

續航表現也是OPPO Watch S的一大賣點。官方數據顯示，在一般使用情境下最長可達10天續航，並支援快速充電，充電10分鐘即可使用一整天，降低頻繁充電帶來的不便，強調「戴了就走」的生活型使用體驗。

OPPO Watch S推出「星耀銀」、「幻影黑」2種顏色，建議售價為6,490元，即日起於指定電商平台與電信通路陸續開賣。官方也同步推出登錄延長保固等通路活動。

