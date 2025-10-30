OPPO Find X9搶先登台 聯發科副總親站台讚天璣9500最完美結合

聯發科資深副總徐敬全為OPPO Find X9站台。陳俐妏攝



OPPO新機Find X9系列搭載天璣9500旗艦晶片搶先vivo登台，OPPO今天找來聯發科資深副總徐敬全親自站台。徐敬全表示，OPPO與聯發科深度合作，搭載天璣9500 處理器，並搭配聯合調教的OPPO潮汐引擎，能更精準分配資源，帶來更流暢、強悍的效能體驗。OPPO Find X9與天璣9500是完美結合。

OPPO Find X9。陳俐妏攝

Find X9 Pro與Find X9為首款 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭、具備天璣9500晶片、煥新的鏡頭設計語言，以及突破性7000mAh 超大電量，集旗艦影像、領先技術於大成，OPPO強打今年最強「旅拍神機」。

Find X9 Pro 搭載2 億畫素哈蘇長焦鏡頭，支援3倍光學變焦及OIS，也支援10公分以內近物拍攝的長焦微距功能；主鏡頭則採用媲美Ultra等級的 5000萬畫素潛望式鏡頭，以及5000萬畫素超廣角鏡頭的三鏡頭搭配。

Find X9 Pro 這次配備聯發科天璣9500 處理器，採用台積電3奈米製程，CPU 架構效能最高提升了 32%，峰值功耗降低了 55%，圖形效能提升了 33%，能源效率提升了 42%。

而OPPO 與聯發科一同研發的潮汐引擎，客製化的均熱進一步提升性能。動態幀同步，可以在高負載的情況下更流暢，加上統一算力模型，功耗預測準確率逾 90%；感測器卸載可以在 4K 60fps HDR 錄影過程中降低 16.1% 的功耗。

