OPPO Find X9系列登台！搭載天璣9500與哈蘇長焦鏡 售價與亮點一次看

全球旗艦手機市場進入「AI＋影像」的整合新時代。OPPO Find X9在中國發表引發熱議後，今（30）日正式引進台灣，一次推出Find X9 Pro與Find X9兩款機型，售價28,990元起。新機上市後，預期將再推升高階占比，目標較前代Find X8系列成長50%以上。

為什麼OPPO要全力攻占800美元以上高階段位？

OPPO台灣總經理劉金指出，今年前3季800美元（約新台幣24,600元）以上高階產品銷量年增5倍、整體銷售額年增約10%，證明「中高階帶動品牌價值」策略奏效。他也再次說明，OPPO內部目前把「800美元（約24,600元）以上」視為高階段位，這一段正是未來幾年要持續投入的價格帶。

聯發科天璣9500與潮汐引擎如何定義新一代旗艦效能？

Find X9系列搭載聯發科技最新天璣9500晶片，採台積電第三代3奈米製程，結合OPPO自研的「潮汐引擎」系統底層優化，全面釋放效能與AI算力。

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，「天璣9500是目前聯發科最完整的旗艦SoC，AI、多工與影像處理表現都達到新高；搭配OPPO潮汐引擎，可同時支援2億畫素長焦、4K高幀率錄影與AI場景運算。」

Find X9 Pro內建業界最大7500mAh超大電量與矽碳負極電池技術，兼顧輕薄機身與超長續航，成為目前旗艦手機中少數能「高效能不發燙、高容量不增重」的代表。

OPPO與哈蘇合作，能否改寫手機影像天花板？

Find X9 Pro採用2億畫素哈蘇長焦鏡頭，支援最近10公分長焦微距拍攝，結合f/2.1大光圈與多幀演算法，即使二次裁切放大仍能保留細節；並搭配5000萬畫素Ultra XDR主鏡頭（Sony LYT-828）與超廣角鏡頭，覆蓋全焦段的哈蘇色彩。

最引人注目的，是同步登場的「哈蘇專業增距鏡套裝」（售價6,990元），可讓手機達到高達10倍光學變焦、200倍數位變焦的拍攝效果。OPPO表示，此配件並非以量販為目的，而是鎖定專業攝影族群與創作者，推動手機影像向「可外接、可擴充」邁進，開啟手機攝影生態的新可能。

Find X9則延續輕巧旗艦定位，搭載Sony LYT-808主鏡頭，維持Pro等級畫質，挑戰同級市場的影像上限。

「哈蘇專業增距鏡套裝」（售價6,990元），可讓手機達到高達10倍光學變焦、200倍數位變焦的拍攝效果。（劉芯衣攝）

ColorOS 16如何讓AI從概念變成日常工具？

OPPO從2020年宣告AI元年至今，已完成全產品線導入生成式AI。今年的ColorOS 16是AI整合的關鍵版本，不僅在流暢度與UI設計全面升級，還新增多項AI應用，包括：

1、一鍵閃記與AI記憶倉：可自動擷取螢幕重點並生成摘要

2、AI人像補光：智慧補光還原自然膚色

3、AI錄音：自動生成文字摘要與標題

劉金表示，「我們不追求一次塞滿所有AI功能，而是讓AI可用、穩定，從影像、語音到辦公應用，逐步提升實用體驗。」

實體體驗店為何成為OPPO的高階戰略核心？

在品牌經營層面，OPPO採「穩中求進」策略，核心在於把中高階比重拉高、服務規格拉到旗艦水準，再配上看得到的實體據點。「我們不只是賣新機，而是在做品牌的長期經營。」劉金強調，OPPO台灣現有百萬活躍用戶，在市場總量微幅下滑下仍能逆勢微增，關鍵就在於品牌黏著度與通路深化。

今年新開2家實體體驗店後，11月1日將於新竹巨城開設第13間OPPO體驗店，進駐百貨與商場人流核心點。劉金指出，未來2至3年仍將持續於六都核心商圈布建據點，「實體店對高階市場的價值，不只是銷售，而是讓用戶看得到人、摸得到產品、感受到服務。」

整體來看，此次發表會所傳遞的訊息，OPPO在台灣的主軸已從過去強調單一影像賣點，轉向「高階價格帶要做大、AI與系統要有節奏、通路要貼著人流、產品線要能往上接」。行銷活動（如啦啦隊站台、開幕加碼禮等）仍然存在，不過OPPO台灣今年的重點會放在高價段的穩定成長與實體體驗的深化，而不是短期促銷。

【Find X9售價與上市資訊】 Find X9 Pro（霜月白／曜鈦灰）：16GB＋512GB，售價38,990元 Find X9（鈦銀／赤月／玄黑）：12GB＋256GB，售價28,990元 OPPO哈蘇專業增距鏡套裝：售價6,990元 全系列即日起於OPPO體驗店、官方網店與指定電商平台開賣，11月1日起擴大至中華電信、遠傳、台灣大哥大等全通路

