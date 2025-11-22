OPPO Find X9系列銷售創高！哈蘇全焦段快閃信義區，消費者如何體驗「旅拍神機」？
自10月底上市以來，OPPO Find X9系列以突破性的「哈蘇全焦段大師影像」與旗艦級性能，成功掀起市場熱潮，上市首週即刷新OPPO歷代旗艦銷售紀錄。為讓更多消費者親身體驗「旅拍神機」的非凡實力，OPPO於今（22）日至11月30日，在台北信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間，邀請消費者一同以哈蘇視角探索世界，開啟「超越所見」的影像旅程。
本次體驗空間以Find X9系列的靈魂象徵「哈蘇鏡頭」為設計亮點，打造出極具視覺張力的主題裝置，成為信義區矚目地標。展區內匯集4位頂尖攝影師大師之作，以不同主題詮釋Find X9 系列「超越所見」的影像美學，透過光影、色彩與構圖語言，引領觀眾體驗影像背後的情感與故事，開啟沉浸式的探索旅程。
OPPO以Find X9系列核心技術為靈感，打造5大主題展區，讓消費者親身體驗哈蘇全焦段影像系統與AI智慧應用的強大實力，感受「旅拍神機」的多面風貌：
1、哈蘇攝影展｜探索大師視角
展出國際攝影大獎得主陳承光、金馬影展合作攝影師柏麟BO-LIN、國際攝影賽金牌得主存摺，以及明星御用攝影師Mr. Triangle等4位攝影師以Find X9 Pro拍攝的大師之作。
作品橫跨人文、城市與自然主題，呈現獨到的構圖與光影語彙，展現「超越所見」的創作張力。
2、微距探索站｜走進微觀世界
Find X9 Pro支援最近10公分對焦距離，能清晰捕捉葉脈、花瓣等細節之美。現場以自然植栽佈景，展示2億畫素長焦微距的細膩影像力，帶來「越近越驚豔」的視覺體驗。
3、AI辦公桌｜解鎖高效辦公
展區模擬生活化辦公場景，展示OPPO AI技術，包括全新「AI記憶倉」與「一鍵閃記」功能，協助用戶快速整理資訊、撰寫摘要、提升工作效率，體驗Find X9系列的全方位智慧應用。
4、城市天文台｜突破視野極限
消費者可於現場以Find X9 Pro搭配2億畫素哈蘇長焦鏡頭與專業增距鏡，體驗高達10倍光學變焦的遠攝能力，輕鬆捕捉城市天際線的壯闊景象，展現遠超肉眼極限的清晰影像。
5、大師人像館｜還原本色之美
以紅白燈管與鏡面交錯的光影空間設計，呈現哈蘇影像的獨特質感。Find X9 系列搭載哈蘇大師影像調校與原色真彩鏡頭，完美還原膚色與光影層次，讓每位參觀者皆能拍出自然細膩、極具藝術感的人像作品。
OPPO說明，活動期間（11月22日至11月30日每日中午12點至晚上9點），於台北微風松高H&M前戶外廣場的「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」中，完成深度導覽與指定任務的參加者，即可獲得由Find X9 Pro拍攝的大師人像拍貼照與OPPO限定棉花糖，更有機會獲得歐洲雙人來回機票。
OPPO Find X9系列不僅展現哈蘇專業影像的極致美學，更融合AI智慧運算與旗艦效能，重新定義旅拍與日常創作的可能。透過此次體驗活動，OPPO邀請消費者以哈蘇視角看世界，讓「超越所見」的影像旅程從台北出發，延伸至世界每一處角落。
【OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery 活動資訊】
日期：2025年11月22日（五）至11月30日（六）
時間：每日中午12點至晚上9點
地點：微風松高H&M前戶外廣場（台北市信義區松高路16號）
獎勵：完成指定任務可獲大師人像拍貼照、OPPO限定棉花糖，並可參加抽歐洲雙人來回機票活動。
