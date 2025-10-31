OPPO Find X9 系列台灣正式上市 搭載 200MP 哈蘇長焦、7500mAh 超大電量、ColorOS 16 智慧系統

OPPO 台灣正式宣布新一代旗艦手機 Find X9 與 Find X9 Pro 上市，這一系列延續 Find X 系列在攝影與設計上的強悍實力，透過與哈蘇合作的鏡頭系統、突破性的電池續航力與全新 ColorOS 16 作業系統，為高階智慧型手機市場帶來另一個選擇。

Find X9 系列的核心主打功能之一是與哈蘇共同打造的相機模組。其中標準版 Find X9 配備 5000 萬畫素主鏡頭（Sony LYT-808 感光元件，f/1.6 光圈），搭配等效 5000 萬畫素的超廣角與長焦鏡頭，三顆鏡頭皆具備高畫質輸出能力。不僅如此，Find X9 還內建原色真彩相機，這項創新以光譜感應元件即時偵測環境光源，強化色彩的準確呈現。

在規格更高的 Find X9 Pro 上，則升級至 1/1.28 吋 Sony LYT 828 主鏡頭感光元件，搭配實時三重曝光技術，可以更清晰地捕捉陰影與高光細節。而搭載 1/1.56" 200MP HP5 感光元件的哈蘇長焦鏡頭則是另一亮點，不只支援 3 倍 70mm 光學焦距，還具備 10 公分最近對焦距離，讓用戶在近拍與遠攝之間輕鬆切換。透過 OPPO 特製的主動式光學校準程序，鏡頭與感光元件對位精準，解析度因此再提升 15%。

為了配合這些高解析度相機模組，OPPO 也推出全新的 LUMO 影像引擎，透過平行運算方式降低硬體資源消耗，同時增強照片的細節、色彩與對比度。在白天條件下，相機預設拍攝完整 5000 萬畫素影像；夜拍則會智慧切換至 2500 萬或 1200 萬畫素模式，以提升畫質與降低雜訊。

Find X9 系列支援 4K 動態照片錄製功能，讓影像清晰度從 1080p 躍升至 4K，並可從影片中擷取單張高畫質相片。此外，針對喜歡音樂演唱會的族群，Find X9 Pro 提供高達 13.2 倍的無損變焦與 OPPO 的超級變焦演算法，最高支援 120 倍數位變焦。舞台模式則透過強化對比與色調，讓現場畫面更具臨場感。

在錄影方面，兩款機型皆支援主鏡頭 4K 120fps Dolby Vision HDR 錄影，Find X9 Pro 更可透過 200MP 長焦鏡頭錄製同樣規格的影片。針對進階創作者，Find X9 系列也支援 ACES 認證的 LOG 格式錄影，方便後製調色。

電力表現方面，Find X9 搭載 7025mAh 電池，Find X9 Pro 更進一步配備 7500mAh 電池，成為 OPPO 歷來電池容量最大的旗艦手機。兩款手機採用第三代矽碳電池，具備 15% 的矽含量與特殊球形碳材料，官方表示可在五年使用後仍保有超過八成容量。

充電規格則包括 80W 有線快充（SUPERVOOC）、50W 無線充電（AIRVOOC）與 10W 反向無線充電。如此高效能又兼具續航力的組合，在旗艦手機中相當罕見。

外型設計方面，Find X9 系列採用平整邊框與輕微弧形設計，背蓋為霧面玻璃材質，抗指紋表現佳。螢幕為新一代平面 OLED 顯示器，具備 1.15mm 超窄邊框與最高 3600 nits 戶外亮度，並支援 120Hz 更新率與高頻 PWM 調光，減少眼睛疲勞。

Find X9 提供鈦灰、太空黑、天鵝絨紅三種配色；Find X9 Pro 則有絲絨白與鈦金炭兩種專屬色。兩款皆具備 IP66、IP68 與 IP69 防水防塵等級，應對多種嚴苛環境條件。

在硬體核心方面，Find X9 系列採用聯發科 MediaTek Dimensity 9500 處理器，使用台積電第三代 3nm 製程，具備全大核架構。相較前代，在效能上提升達 32%、耗電降低 55%。GPU 採用 Arm G1-Ultra，圖形效能提升 33%，並具備超過兩倍效能的 MediaTek NPU 990，用於 AI 運算與影像處理。

為了進一步強化系統資源管理，OPPO 與聯發科共同開發 Trinity Engine，支援晶片級畫面更新同步（Dynamic Frame Sync）、統一運算模型與感測器卸載技術，能夠在 4K 60fps HDR 錄影時降低 16.1% 耗電。

Find X9 系列搭載全新 ColorOS 16 作業系統，主打更順暢、智慧與多裝置連動功能。系統透過 Luminous Rendering 引擎強化動畫流暢度，並加入 AI 相關功能，如「AI 心智空間」讓使用者快速截圖保存內容，「AI 錄音機」可自動生成標題與摘要，「AI 肖像光」則讓低光人像更自然。

跨裝置功能部分，O+ Connect 現在支援 Mac 與 Windows 平台，使用者可透過手機遠端控制電腦、同步管理檔案，並可同時鏡像五個應用程式至電腦，提供完整滑鼠鍵盤操作體驗。

台灣上市資訊方面，Find X9 Pro 提供霜月白、曜鈦灰兩色，16GB + 512GB 建議售價 NT$ 38,990；Find X9 提供鈦銀、赤月、玄黑三色，12GB + 256GB 售價 NT$ 28,990。OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝售價 NT$ 6,990。配合上市，OPPO 規劃多項購機禮與舊換新方案，並安排 11 月首兩個週末在台北三創體驗店的互動活動；同時宣布 11 月 1 日於新竹巨城開設體驗店，擴大實體服務據點。

