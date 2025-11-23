OPPO Find X9 系列從 10 月底上市，首週即刷新 OPPO 歷代旗艦機銷售紀錄，掀起市場熱烈迴響。為了讓更多消費者親身體驗旅拍神機的非凡魅力，OPPO 在 11 月 22 日至 11 月 30 日於信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間，歡迎大家前來賞機。

OPPO Find X9 系列體驗空間限時登場，OPPO 哈蘇大師登陸信義區

OPPO 以 Find X9 系列象徵全機靈魂的哈蘇鏡頭為設計亮點，化身為信義區最吸睛地標。場內匯集四位頂尖攝影師的大師之作，以不同視角詮釋 Find X9 系列「超越所見」的影像美學，同時規劃多元互動展區，邀請消費者實際上手 Find X9 系列感受哈蘇全焦段影像實力與 OPPO AI 的科技魅力，展開一場探索未見之境的旅程。

為了讓消費者深刻體驗 Find X9 系列在影像與AI功能上的全面進化，OPPO 以產品核心技術，打造五大互動展區，從 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭帶來的極致細節、哈蘇色彩調校與原色真彩鏡頭呈現的人像質感，到 OPPO AI 智慧功能的高效應用，讓 Find X9 Pro 的旗艦影像與技術更貼近生活、啟發創作靈感。

哈蘇攝影展 展出四位傑出攝影師的精選作品，以 Find X9 Pro 拍攝大師之作，作品橫跨人文、城市與自然主題，透過光線、色彩與構圖語言，結合獨到的創作魅力，既呈現影像背後的情緒與故事張力，也讓消費者彷彿置身於流動的時空藝廊，感受如臨其境的氛圍與故事脈動。 微距探索站 透過植栽佈景，取景於根莖細節、葉脈紋理與花瓣絨毛等微小元素，展現 Find X9 Pro 長焦微距的細膩表現力。支援最近 10 公分對焦距離，能捕捉肉眼難以察覺的細節之美，讓微觀世界清晰呈現於眼前，體驗「越近越清晰、越看越驚豔」的影像魅力。 AI 辦公桌 在生活化的桌面場景中，消費者可體驗 OPPO AI 便捷的影像與辦公功能，包括本次新增的「AI 記憶倉與一鍵閃記」等。無論是整理資訊、撰寫摘要或資料歸檔，Find X9 系列都能以流暢高效的操作體驗，讓學習、工作與創作更加輕鬆。 城市天文台 以信義區城市為取景背景，邀請消費者以 Find X9 Pro 的 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭搭配專業增距鏡，體驗強大的遠攝效果，以高達 10 倍光學變焦的堅強拍攝實力，讓城市之美盡收眼底，捕捉到超越人眼的清晰畫面。 大師人像館 走進紅白燈管與鏡面交錯的光影空間，感受 Find X9 系列的人像攝影魅力。憑藉哈蘇大師影像調校與原色真彩鏡頭，完美還原膚色與光影層次，讓每位消費者都能拍出細膩自然、極具哈蘇質感的專屬人像，留下探索之旅的珍貴一幕。

活動資訊

活動日期：11/22-11/30 每日 12:00-21:00

活動地點：微風松高 H&M 前戶外廣場（台北市信義區松高路 16 號）

★ 活動期間，完成深度導覽與指定任務，即可獲得由 Find X9 Pro 拍攝的大師人像拍貼照乙張、OPPO 限定棉花糖乙份；再抽歐洲雙人來回機票。抽獎詳情請依 OPPO 官方社群公告為主。