OPPO Find X9 Ultra 官宣在即，五鏡系統，雙2億像素，專配 300mm 增距鏡

文章來源：Qooah.com

OPPO 今年的重磅影像旗艦 Find X9 Ultra（型號 PMA110）已經通過工信部入網審核，將會推出標準版和衛星通信版本。

Find X9 Ultra 作為主打影像實力的旗艦機型，採用的雙2億像素五鏡配置，分別為2億像素超大底主鏡、2億像素潛望中焦鏡頭、5000萬像素潛望超長焦鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭和丹霞原彩鏡頭。

對比上一代，中焦鏡頭的像素提升至2億。5000萬像素超長焦鏡頭最高可實現10倍光學變焦，優秀的長焦拍攝能力獲得了「機圈望遠鏡」的稱號。

為了進一步提升焦段，OPPO 為 Find X9 Ultra 設計了專屬的 300mm 焦距增距鏡。設備在配備強悍影像配置和可外掛增距鏡的情況下，機身厚度仍然控制在合理的範圍。

規格方面，Find X9 Ultra 採用 2K 解像度屏幕，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，性能也是旗艦級水準。

此前 OPPO 相關負責人周意保表示，Find X9 Ultra 的研發代號為「燈塔」，代表以成為手機影像領域的標桿產品為目標。

預計 Find X9 Ultra 將於3月份正式發佈，敬請期待。