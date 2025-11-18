OPT將被美「一刀斬斷」? 邁向職場跳板被抽 41.8萬留學生畢業恐遭趕走

有多名網友爆料稱，一群中國留學生在美國組成「共產主義團體」，並在社群上宣誓效忠中國共產黨，引發美國輿論強烈反彈。 圖:翻攝自X帳號@margueritte_T

[Newtalk新聞] 美國留學生圈近日掀起前所未有的恐慌。《新聞周刊》近日報導指出，川普政府正在考慮對國際學生簽證進行重大調整，方向包含限制甚至全面終止「可選實踐培訓」（OPT）計畫。 OPT 是 F-1 學生畢業後合法在美工作的主要管道，被視為外國學生從校園邁向職場的關鍵跳板。光是 2024 財年，就有約 11 萬名留學生依賴 OPT 在美就業，而整體參與 OPT 的 F-1 與 M-1 學生更高達 418,781 人，占美國國際學生總數 26%。若政策緊縮，其影響規模之大可想而知。

川普政府的核心論點在於，OPT 從未獲得國會正式批准，卻逐漸變成 H-1B 簽證的「影子替代選項」。部分政府官員包括美國公民及移民服務局局長埃德洛與國土安全顧問史蒂芬·米勒更直言 F-1 學生畢業後不應留在美國工作，而應立即返回母國。外界分析，目前政策有兩種可能走向：一是全面砍除 OPT；二是保留制度但大幅提高限制，例如要求雇主承擔社會保障稅、提升工資與行政流程、增加審查門檻，效應等同於讓企業不願再聘用 OPT 學生。

川普政府的核心論點在於，OPT 從未獲得國會正式批准，卻逐漸變成 H-1B 簽證的「影子替代選項」。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

雖然美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院於 2022 年裁定 OPT 合法，使「完全取消」面臨法律阻力，但 OPT 的命運仍掌握在國土安全部手上。該部有權透過修訂行政規則進行調整，不需經國會辯論即可限縮此制度。因此，外界普遍預期川普政府可能選擇以「技術性收緊」取代「直接廢除」，包括對 STEM OPT 加強檢查、提高雇主培訓標準、收緊資格審查等方式，使學生更難從學業銜接工作。

此外，新一波學生簽證改革也讓留學生前路更加困難。川普政府近日提出的新規，將學生在美最長停留期限限縮為四年，對博士班、本碩連讀等學制超過四年的學生造成直接衝擊。如果無法在限定時間內完成學業，或延期申請遭到拒絕，學生可能被迫中斷課程並離境。搭配緊縮的 OPT 政策，許多學生恐失去取得美國職場經驗的唯一機會，整體留美管道將遭全面壓縮。

專家指出，人工智慧的崛起也是政策背後的關鍵因素之一。在越來越多初階職位被 AI 取代的情況下，美國企業對「缺乏經驗的新進外國學生」需求下降。曾經依賴廉價技術勞力的產業，也正快速被自動化重塑，使留學生在毫無職場資歷的情況下競爭力急遽下降，有學者直言：「在 AI 時代，沒經驗的年輕人最先被淘汰。」

在越來越多初階職位被 AI 取代的情況下，美國企業對「缺乏經驗的新進外國學生」需求下降。 圖：Shutterstock

與此同時，美國社群平台 X 上近日也流傳另一則高度敏感的討論。有多名網友爆料稱，一群中國留學生在美國組成「共產主義團體」，並在社群上宣誓效忠中國共產黨，引發美國輿論強烈反彈。部分網友質疑，這類行為是否構成對美國價值觀的威脅，甚至有人主張應吊銷其簽證並將其驅逐出境。雖然此類爆料尚未經官方證實，但在 OPT 政策風暴與美中關係緊張的背景下，相關討論迅速升溫，讓留學生社群更加不安。

目前，川普政府尚未公布最終版本政策，但多項跡象顯示，OPT 與學生簽證制度勢必面臨大幅改革。對超過 40 萬名依靠 OPT 與 STEM OPT 留在美國的國際學生而言，這場政策巨浪恐將徹底改變他們的學業規劃、職涯布局，甚至人生方向。

