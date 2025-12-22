儘管華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery,WBD)董事會日前已經點頭答應Netflix的收購要約，但派拉蒙 (目前為派拉蒙天舞集團,Paramount Skydance) 顯然不打算就此放手，稍早將其維持每股30美元收購報價，額外加上超級富豪、甲骨文創辦人Larry Ellison簽署，價值高達404億美元的「不可撤銷個人擔保」 (Irrevocable Personal Guarantee)，使得新收購價格一口氣提高至1080億美元，遠比Netflix提出總額達827億美元的收購金額高出許多。

甲骨文創辦人賭上身家搶親？派拉蒙將收購華納兄弟探索的報價提高至1080億美元

在此之前，華納兄弟探索董事會認為派拉蒙提出包含沙烏地阿拉伯與卡達主權財富基金在內的收購資金不夠穩固，同時認為Netflix提出現金加股票的收購模式，將能藉由Netflix股價後續看漲優勢獲得更大利益，因此呼籲股東接受Netflix收購提議。

而派拉蒙此次提出追加方案，則是在原本每股30美元收購報價基礎上，額外加上派拉蒙天舞集團執行長David Ellison的父親Larry Ellison以其個人名義擔保、高達404億美元資金，讓總收購金額增加至1080億美元，並且承諾在交易期間不會撤銷或轉移家族信託資產。

為了展現收購誠意，派拉蒙更強調將原本反向終止費 (Reverse Termination Fee)從50億美元提高至58億美元，與Netflix的收購條款看齊，意味將與Netflix搶親到底。

雙方互槓：派拉蒙批華納兄弟探索董事會偏袒Netflix

派拉蒙在更新報價的聲明中，火藥味十足地表示：「在華納兄弟探索董事會同意與Netflix達成那個『較差交易』 (Inferior Transaction)之前的12週內，華納兄弟探索董事會從未向我們提出過需要個人擔保的要求」。言下之意，派拉蒙認為華納兄弟探索董事會根本是刻意刁難，執意要將資產賣給Netflix。

David Ellison強調，他們的報價是每股30美元的全現金收購，總價遠高於Netflix的出價，這才是對華納兄弟探索股東最有利的選擇。

分析觀點：現金為王 vs. 平台綜效

從數字上看，派拉蒙的1080億美元顯然比Netflix的827億美元更有吸引力，這也是為什麼Larry Ellison願意簽下巨額擔保的原因，甚至質疑為何華納兄弟探索董事會願意賣給Netflix。

而華納兄弟探索董事會選擇Netflix的考量，可能更偏向於「未來的生存率」。目前Netflix擁有全球最強的串流通路，與華納兄弟探索持有的內容資產 (HBO、華納兄弟影業)結合，將形成無人能敵的巨獸。

相比之下，派拉蒙自身還在進行先前整併後的業務調整，其穩定性實際上不比當前的Netflix。

這份更新後的報價將在2026年1月21日到期，接下來就看華納兄弟探索的股東們，是會被派拉蒙更新後的報價打動，或是維持接受Netflix的報價。

