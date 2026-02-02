針對日益成長的數位家外廣告 (DOOH)市場，E Ink元太科技今日 (2/2) 宣佈推出殺手級新品——55吋E Ink Marquee寬溫全彩電子紙顯示器。

戶外廣告不再怕熱怕冷！元太科技推出55吋E Ink Marquee寬溫彩色電子紙

這項新技術將在明日 (2/3) 起於西班牙巴塞隆納舉行的2026歐洲系統整合展 (ISE 2026)中正式展出。值得注意的是，元太這次並非單打獨鬥，而是攜手包括LG、夏普、京東方、友達、Hisense (海信) 等多家重量級生態圈夥伴，共同展示這項針對戶外嚴苛環境打造的顯示解決方案。

專為戶外而生：耐極端溫度、無須散熱系統

E Ink Marquee的最大賣點，在於突破過往電子紙在戶外環境的物理限制。

• 寬溫操作：支援-20°C至65°C的操作環境，意味無論是在寒冷的歐洲街頭，還是酷熱的亞洲夏日，螢幕都能正常運作，不會因為高溫變黑或低溫反應遲鈍。

• 四色粒子技術：採用全新的四色粒子顯示系統，相比過去的技術，色彩表現更加鮮明，能滿足廣告主對品牌色彩的精準要求。

• 無須冷卻系統：相較於戶外高亮度LCD需要龐大的空調或風扇散熱 (否則會過熱)，E Ink Marquee本身不發熱且耐高溫，因此不需要額外的冷卻系統，不僅大幅降低硬體建置成本，也讓機身可以設計得更輕薄。

鎖定55吋主流規格，畫面更新僅需5-7秒

元太科技董事長李政昊表示，E Ink Marquee自去年發表技術以來，就收到市場熱烈回饋。此次首波商品化選擇55吋，正是為了對接目前戶外廣告機、公車站牌與零售門店最主流的顯示尺寸需求。

效能方面，E Ink Marquee的畫面更新時間介於5至7秒之間，雖然不適合播放高幀率影片，但對於輪播式的靜態廣告、資訊看板來說已經綽綽有餘，並且具備可無縫切換畫面的特性，能滿足程式化廣告 (Programmatic Advertising) 的需求。

