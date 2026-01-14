Outlet百大品牌1折起 萬元級夯品免千元再抽i17

禮客內湖店改裝出清祭出百大品牌1折起、專櫃好物990元驚喜價。（禮客提供／朱世凱台北傳真）

禮客內湖店改裝出清活動推薦PGA雙面穿保暖背心，原價6580元、特價987元。（禮客提供／朱世凱台北傳真）

瞄準新年汰舊換新潮以及春節更新行頭的需求，Outlet趕在消費高峰祭出多重福利，除了萬件商品下殺1折起、專櫃好物促銷外，更有高價3C抽獎好康，盼大力推動檔期買氣。

禮客內湖店的adidas尼龍休閒包只要483元，滿足顧客挖寶血拚樂趣。（禮客提供／朱世凱台北傳真）

禮客內湖店在迎來20周年之際進行改裝，同時感謝55萬名會員支持，祭出兩波段改裝出清回饋，即日起至1月19日推出百大品牌、萬件服飾1折起，囊括UUIN、GRAND ONIL、LINDARICO、MOSCHINO、adidas等；另規畫「990元均一價」特區，讓消費者用不到1000元價格就能帶走萬元以上的專櫃好物，活動期間當日累計消費滿8000元再送500元App電子抵用券；1月20日至2月22日單筆消費滿1000元，有機會抽iPhone 17、 Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機等3C家電。

林口三井Outlet推出《超人力霸王》造景，適合民眾走春迎福。（三井提供／朱世凱台北傳真）

限時至林口三井Outlet消費並滿足指定任務，就能獲《超人力霸王》紅包袋。（三井提供／朱世凱台北傳真）

三井Outlet林口店歡慶10年里程碑，只要會員在指定期間消費滿額，於林口店與台中港店可享最高8％點數回饋，台南店則有最高10％點數回饋；林口店1月29日前單筆消費滿額，還有機會獲饗食天堂平日下午茶券等好禮；另2月22日前會員單筆消費每滿3000元可獲抽獎券，有機會將iPhone 17 Pro、Apple Watch等帶回家，1月22日至2月1日會員單筆消費滿1000元，還可獲限量100元商品抵用券，最後，現在逛遊還能欣賞《超人力霸王》主題造景，顧客於任一設施消費，並出示發票及完成官方社群追蹤和指定留言，可換限量IP紅包袋與新春斗方。

