Outlet百大品牌1折起 萬元級夯品免千元再抽i17

瞄準新年汰舊換新潮以及春節更新行頭的需求，Outlet趕在消費高峰祭出多重福利，除了萬件商品下殺1折起、專櫃好物促銷外，更有高價3C抽獎好康，盼大力推動檔期買氣。
禮客內湖店在迎來20周年之際進行改裝，同時感謝55萬名會員支持，祭出兩波段改裝出清回饋，即日起至1月19日推出百大品牌、萬件服飾1折起，囊括UUIN、GRAND ONIL、LINDARICO、MOSCHINO、adidas等；另規畫「990元均一價」特區，讓消費者用不到1000元價格就能帶走萬元以上的專櫃好物，活動期間當日累計消費滿8000元再送500元App電子抵用券；1月20日至2月22日單筆消費滿1000元，有機會抽iPhone 17、 Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機等3C家電。
三井Outlet林口店歡慶10年里程碑，只要會員在指定期間消費滿額，於林口店與台中港店可享最高8％點數回饋，台南店則有最高10％點數回饋；林口店1月29日前單筆消費滿額，還有機會獲饗食天堂平日下午茶券等好禮；另2月22日前會員單筆消費每滿3000元可獲抽獎券，有機會將iPhone 17 Pro、Apple Watch等帶回家，1月22日至2月1日會員單筆消費滿1000元，還可獲限量100元商品抵用券，最後，現在逛遊還能欣賞《超人力霸王》主題造景，顧客於任一設施消費，並出示發票及完成官方社群追蹤和指定留言，可換限量IP紅包袋與新春斗方。
2026馬年最受矚目的過年禮盒清單，「揪愛Mei」一次整理給你！從大品牌平價點心、顏值派的夢幻包裝，到結合公益理念的暖心之選、健康系的保健補給，各類話題夯品通通到齊，加上不少禮盒現在享早鳥優惠，快跟著這篇動動手指一鍵買齊，讓你省心省力聰明買。Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒假即將到來，農曆春節出遊機會也多，旅行起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了多款春節超應景的紅色系行李箱，還有最低下探4折起的超值優惠，千萬別錯過！Yahoo精選購 ・ 22 小時前 ・ 13
各大咖啡品牌搶攻金馬年送禮商機！星巴克推出20多款常溫蛋糕/蛋捲/餅乾/巧克力/堅果/米果/肉乾/咖啡等禮盒，還有10張一本星巴克飲料券可選擇，再送金馬年紅包袋；85℃推出9款年節禮盒，首推「肉鬆麻糬酥餅禮盒」經典好吃，另有一路發長條蛋糕、媽祖酒廠建廠70周年紀念酒可選擇；CAMA CAFÉ「御節咖啡重箱」春節禮盒，三層禮盒各有獨特風味的咖啡包。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
威力彩今（12）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、豬的人在這段期間可說是好運爆棚，事業、財富雙豐收，財富累積迅速，甚至可能一夜翻身。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
財經中心／陳孟暄 張智凱 台北報導今天是台北南門市場年菜開賣第一天，湧入大批人潮，多家攤商端出佛跳牆、東坡肉等年節必備料理，還有店家自創紅棗包芋泥，意外成為熱銷品項。不過受通膨影響，像是香腸平均漲20元至40元。還有業者說，人力成本同樣漲幅驚人，但選擇自行吸收希望不要影響買氣。俐落切下醬鴨、燻雞，東坡肉則切成大片厚實，雞、豬、鴨年節主角一次到位，南門市場採購月活動第一天，就吸引不少民眾前來採買。民眾：「先來看一下，到時候過年來就直接下手，因為過年人太多了，豬腳一定要的，蹄膀、魚啊，然後一個佛跳牆啊，一個蝦」。民眾：「年菜大部分都要一萬出喔，東西都滿貴的啊」。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)過年必吃的佛跳牆，魚皮、栗子、排骨酥、香菇、豬肚，滿滿一大鍋，料好實在。除了傳統年菜，業者也推出，像是「心太軟」，原本是紅棗包麻糬，店家自創加入芋泥內餡，意外成為熱銷品項，眼看年節人潮只會越來越多，店家也推出真空包裝，方便民眾提前備貨。南門市場攤商 黃小姐：「其實現在開始已經很多人來看年菜了，因為像我們的年菜可以幫客人做真空包裝，最主要是它復熱很方便，成本的話其實還是比較高一點啦，那其實這方面的話，其實我們是自己去吸收的」。另外，乾貨區同樣買氣熱絡，不過成本壓力反映在價格上，像是香腸，去年一斤260元，今年調漲20元，來到280元，做工繁複的煙燻香腸，去年一斤380元，今年也上漲40元，來到420元。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)南門市場攤商 蔡先生：「調薪啊，這個人事根本就會增加，還有一些電費，連糖都有漲價，漲的幅度很小，但是它是每個都要用到的，糖、鹽、醬油這些配料啊，就是這樣一點一點累積起來」。通膨讓原物料狂漲，加上人工、運費等多重壓力，攤商說漲價非不得已，但也有業者咬牙自行吸收，希望更多人來買年貨，一起開心過好年。原文出處：南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣 更多民視新聞報導新年禮盒大戰開打 業者拚創意業績翻倍娘家公益年菜募集開跑 王瞳親自號召.呼籲踴躍認購昔為曹西平「採茼蒿」！藍心湄悲慟「圍爐約定」成空民視財經網影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
今年情人節強碰農曆年假，想要送禮得提前好好規劃，但是你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節的禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷情人節禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發表留言
日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，202年進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市不僅象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局，更是標誌品牌於日本創立滿40周年，日本總部KeePer技研社長賀來聡介更是特地來台見證。開幕記者會上董事長彭仕邦除了對於這一年來籌畫展店的同仁表達感謝之意，更宣布推出兩大全新產業創新「電子工單系統」、「會員制度」，將科技導入店鋪施作流程，使顧客消費體驗更加順暢，同時透過會員數據累積，精準掌握台灣各地區消費者趨勢，引領汽車美容邁向下一階段的產業再升級！歡慶台北內湖旗艦店全新重磅開幕，現在綁定LINE官方帳號完成註冊即贈100點會員點數；全台門市鍍膜消費最高享點數5% 回饋、洗車及其他服務享點數1%回饋，內湖旗艦店額外加碼點數雙倍送！歲末年終之際，不妨帶著愛車來KeePer享受純正日本職人精神的汽車美容服務。 KeePer瞄準內科高端消費潛力 北市首店打造旗艦寬敞空間 標誌品牌40周年海外市場新里程 內湖科技園區新商辦大樓林立吸引諸多企業總部進駐，伴隨科技產業聚落形成的高端消費市場，Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Written by: 楊欣儒 Yang Hsin-Ju瞄準內科大直聚落 以日式職人精神搶攻高端市場 樹立旗艦新指標，電子工單、會員制度導入大數據 精準掌握消費趨勢 引領產業再升級，金馬新年汽車美容需求熱！全台門市感恩回饋會員點數好禮送。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三星在此次CES 2026期間展示採用其的Family Care功能，透過支援Galaxy AI技術的三星手機，拍攝家中貓、狗的眼睛，或是牙齒狀況，即可快速判斷這些同樣是家中成員的寵物健康是否有異樣。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 201
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 13
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 177
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 343
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
【時報-台北電】2025年房市陷入近年來最大低潮，與屋主售屋利得高度相關的個人房地合一稅收去年僅715.3億元、年減26.8%，短少了192億元，終止該稅制連續七年成長的紀錄，全台各縣市除新北、連江外的20個縣市全數下滑，房市正式走入盤整期。 觀察去年各縣市房地合一稅收，過去年房價漲勢兇猛、投資氣氛旺盛的新竹地區在房市轉折後，稅收減少最明顯，新竹縣、市分別年減56.4%、49%，其餘如澎湖、屏東、苗栗、雲林等非都會區縣市年減幅均在四成以上，六都除新北以外年減幅普遍在三成左右，台中市年減幅較高，達35%。 而新北市不僅年度稅收147.2億元蟬聯「稅收王」，也是全台少見稅收還能正成長的縣市。 賴志昶指出，過去房價基期較低的中南部縣市房地合一稅收成長幅度大，如台中市近年房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾於2017～2023年間蟬聯多年冠軍，直至2024年才由新北市取代，隨著2025年吹起房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，投資買盤退散去，不少房價漲多區域價格回吐。 尤其近年受惠科技題材房價大漲的新竹縣市，去年房地合一稅即短少了28億元，相當於台南市一年的房地合一稅收總額時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 2
40歲極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）先前宣布參加Netflix的節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰台北101。董事長賈永婕今（14）日分享多張站在101頂端的照片，直呼：「我承認我腿很軟，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 32
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 101
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2