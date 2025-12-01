Outlet耶誕激殺2折起 羽絨外套半價入手 冬裝現省萬元
Outlet迎接耶誕相繼換上節慶裝扮，除了用閃亮裝置吸客打卡，同時看好普發萬元政策刺激年末消費熱潮，力推多項業種折扣，包括換季服飾、鞋款、飾品等均有促銷，最低2折起，盼一舉催旺買氣。
禮客Outlet除了館內布置耶誕樹帶來佳節氛圍，內湖館即日起至12月15日也推「冬季外套出清搶購」，逾50家品牌祭最低2折起好康，像是「MOSCHINO童趣笑臉毛衣」原價3萬6500元、特價1萬8250元，「JOTT羽絨外套」原價1萬3800元、特價6900元，等同打對折；TRAVELER即日起至12月12日推羽絨外套特價4280元起，GORE-TEX＋羽絨外套特價1萬1800元，任選2件9折、4件8折，滿6800抵500，滿1萬抵1200；紳士男裝SST＆C、JUN、PPFM等品牌同步祭出冬季長版大衣、獵裝外套等商品限時優惠價3000元起，適合趁勢為衣櫃添新裝。
三井Outlet耶誕派對即日起至明年3月1日登場，北中南三據點分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」為主題，打造冬季耶誕燈飾造景，現場更有超過5米高超人力霸王以及怪獸角色氣偶搶抓視線；另外，林口三井Outlet於明年1月4日前推「冬祭好物節」，包括包包選品店THE LANE全館2折起、CITIZEN最低3折起、THE NORTH FACE最低3折起、PALLADIUM最低5折起。
艾力克斯、李詠嫻打匹克球成全村希望
宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像
足球》C羅禁賽罕見緩刑 可踢世界盃
