繼先前公布《魔獸世界：至暗之夜》確定將於3月2日正式上線之後，暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment)稍早於「2026年《鬥陣特攻》精彩聚焦」直播中，宣布正式捨棄《鬥陣特攻2》名稱中的「2」，改回最初的《鬥陣特攻》 (Overwatch)。除此之外，暴雪娛樂更宣佈將在2026年內一口氣推出10名新英雄，並且與三麗鷗 (Sanrio)展開超可愛的聯動合作。

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

為什麼要改回原名？

暴雪解釋，此舉是為了強化《鬥陣特攻》作為「永續遊戲」 (Live Service Game)的地位。官方認為，《鬥陣特攻》不該被數字限制，也不該受時間順序束縛，這次的更名象徵著研發團隊將以更長遠思維來經營這個遊戲宇宙。

廣告 廣告

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

「利爪霸業」啟動，10名新英雄參戰 (包含一隻貓)

為了證明這不是單純的改名遊戲，暴雪祭出史上最激進的更新計畫：長達一年的沉浸式敘事主線 「利爪霸業」 (The Talon Takeover)。

從2月11日第1賽季開始，將有5名新英雄率先加入戰場，包括：

• 多米娜 (Domina)：維旭卡企業副總裁，能建立光牆與囚禁敵人的遠程控場角。

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

• 伊默 (Emre)：前捍衛者成員，手持合成步槍與手槍的打帶跑型攻擊角。

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

• 瑞稀 (Mizuki)：橋元家族成員，能投擲旋轉刀刃與治療隊友的輔助角。

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

• 安燃 (Phreak)：無漾的姊姊，能駕馭火焰並在死後重生的攻擊角 (2/6開放試玩)。

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

• 火箭貓 (Jetpack Cat)：是的，你沒看錯，這是一隻會飛的貓。擁有噴射背包、能治療隊友，並且具備「貓的綁架」絕招的輔助角。

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

隨後的第2賽季至第6賽季，每季都還會再追加一名新英雄，合計全年將有10位新面孔登場。

Hello Kitty參戰、登陸Nintendo Switch 2

除了硬派的故事線，暴雪也懂玩家的少女心。官方宣佈將與三麗鷗 (Sanrio) 展開合作，從2月11日起推出一系列主題造型：

• 朱諾 x Hello Kitty

• D.Va x 美樂蒂

• 奪命女 x 酷洛米

• 霧子 x 大耳狗喜拿

• 慈悲 x 布丁狗

• 路西歐 x 大眼蛙

《鬥陣特攻》宣佈名稱捨棄「2」、回歸原名，2026年狂推10名新英雄、與三麗鷗聯動Hello Kitty

此外，硬體支援也有新消息：遊戲確認將於今年的第2賽季正式登陸任天堂的Nintendo Switch 2。

更多Mashdigi.com報導：

官宣四週年終於定檔！《俠盜獵車手6》終於確認將在今年11/19正式發售

挑戰HBM地位？Intel攜手SoftBank子公司SAIMEMORY開發「Z-Angle Memory」，預計2030年商用

告別「預覽版」標籤！蘋果支援App導入更強AI助理，能幫你「診斷」手機健康度