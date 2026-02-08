OVncEtqWnvZ胃痛一直好不了？別再只靠胃藥撐！醫揭「偽康復陷阱」恐掩蓋胃癌警訊，45歲以上更要留意6徵兆





春節聚餐頻繁、飲食油膩，不少人出現胃悶、胃痛與消化不良，習慣自行吃胃藥撐過年。但醫師提醒，反覆用藥壓制症狀可能造成「偽康復」，掩蓋真正病因，甚至延誤胃癌的早期診斷。

衛生福利部臺北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承指出，這類不適雖與飲食作息紊亂有關，但不少患者其實早有慢性胃炎或感染幽門螺旋桿菌，只是在節慶刺激下症狀浮現。

張琮承強調，強效制酸劑能暫時止痛，卻可能掩蓋潛在疾病，讓人誤以為「吃藥就好」，臨床上常見患者因此延誤就醫，直到病情加重才確診。

胃癌早期症狀不明顯 別把警訊當小毛病

根據臨床觀察，早期胃癌與一般胃炎、胃食道逆流的症狀極為相似，包括胃悶、隱隱作痛、消化不良或飯後飽脹感，常被誤認為只是吃壞肚子或壓力大。也因此，許多人長期依賴胃藥，錯過黃金治療期。

此外，醫界普遍認為，約八至九成胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關。該細菌多透過唾液或共食傳播，感染初期往往沒有明顯症狀，容易被忽略，卻可能長期傷害胃黏膜，增加罹癌風險。

台大醫學院院長吳明賢也提醒，幽門螺旋桿菌感染非常普遍，但只要透過檢測與除菌治療，就有機會大幅降低胃癌發生率，關鍵在於民眾是否願意主動篩檢，而不是等到出現嚴重症狀才就醫。

養胃從生活做起 醫提3大日常守則

要保護腸胃健康，張琮承建議從日常習慣開始調整：

一、飲食清淡少鹽

減少醃漬、燒烤與高鹽加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，有助維持胃黏膜健康。

二、養成分餐習慣

幽門螺旋桿菌具傳染性，圍爐或聚餐時應使用公筷母匙，避免交叉感染。

三、規律生活型態

戒菸、節制飲酒，吃飯細嚼慢嚥，並維持每週至少150分鐘的有氧運動，促進消化功能與整體代謝。

出現這些「警訊」就別再拖延

張琮承提醒，胃藥並非不能使用，但若長期依賴而未找出病因，風險反而更高。尤其45歲以上民眾，若出現以下警訊，應儘速就醫安排檢查：

● 黑便或嘔血 ● 持續加劇的胃痛 ● 反覆嘔吐 ● 吞嚥困難 ● 食慾明顯下降 ● 短時間內不明原因體重減輕

這些都可能是消化道出血或腫瘤的徵兆，絕不可僅靠胃藥觀察。

公費幽門螺旋桿菌篩檢上路 及早除菌降風險

為了從源頭預防胃癌，政府已推出45至74歲民眾終身一次幽門螺旋桿菌公費篩檢，檢測方式為糞便抗原檢查，流程簡單方便。

若檢測為陽性，可進一步接受除菌治療，有助阻斷慢性發炎與癌變風險。

張琮承呼籲，春節不只是團聚時刻，也是檢視健康的好時機。若年節期間反覆出現胃部不適，年後應主動安排篩檢與專業評估，別讓「暫時止痛」變成延誤治療的代價，為自己的腸胃健康打下長遠基礎。

