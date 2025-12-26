想打造自己的行動劇院，但不想花大錢買電視？那你一定要看看這台「小天王行動劇院」 OVO U11 智慧投影機。搭載 2000 流明高亮度、180 吋巨幕、MEMC 動態補償、25ms 低延遲、雙 TV 系統（OVO TV + Google TV），甚至能唱 KTV、玩 Switch、追劇、看球賽、外出露營都沒問題。不僅亮度、音質、操作體驗全面升級，內建 20800mAh 大電量、110° 提把式雲台更是把「行動劇院」這個概念推到新高度。

外型延續 OVO 小蘋果的極簡語言，加上主打台灣研發、7 年軟體更新、銷售冠軍保證，是一台真正顧到影視、遊戲、唱歌需求的全功能 FHD 行動智慧投影機。想知道它實際表現如何？接下來，繼續閱讀本文看完整開箱評測。

OVO U11 智慧投影機開箱：影視、遊戲、唱歌三合一的「小天王行動劇院」

近年越來越多人開始重新思考「在家看劇到底需要什麼？」大家的共同期望很明確：要大畫面、要輕鬆、要不貴。過去電視價格雖然下降，但大型電視搬運不便、安裝受限空間，而且同尺寸想要高規格還是得花不少預算。於是投影機再次成為焦點，尤其是「行動投影機」這一類：小體積、大畫面、支援串流、可隨時移動，又能兼具娛樂與簡報用途。

而 OVO 小天王 U11 的出現，更可以說是把大家對行動劇院的三大需求「直接做滿」：看劇要亮、玩遊戲要快、唱歌要爽。加上支援 Google TV、免費第四台、無線投影等多元內容來源，基本上買回家就能成為一台「移動式全能娛樂中心」。以下就帶大家深入開箱、實測與分析，看看這台新機到底有多強。

外觀開箱｜極簡美型、提把式雲台超實用

OVO 的設計語言一直算是同類產品中少見的簡潔美型， OVO U11 延續「小蘋果」的白色圓潤機身外觀，但提升為更紮實的高階質感。

整體造型俐落、圓角柔和，正面只有鏡頭與感測器。

機身背後配置喇叭開孔、電源鍵、常見的 I/O 介面（HDMI、電源孔、USB*2），乾淨俐落不雜亂。

110° 提把式雲台，投影角度調整史上最人性化 我必須說，OVO U11 最讓我驚喜的不是亮度、也不是系統，而是這個可旋轉 「110° 提把式雲台」，只需單手即可輕鬆提起、移動位置超方便。這設計非常實用，不用堆書本、不用三腳架就能精準調整高度。行動投影機最怕的就是「擺位麻煩」， OVO U11 直接把這個痛點完全解決。

OVO U11 支援自動對焦、支援側投、6向自動梯校、四點校正、螢幕縮放，放在桌面、地板、床邊都能快速找到最佳角度。

20W 立體聲喇叭開孔：聲音比一般投影機強非常多 兩側採用大面積音孔配置，內建 20W 高輸出立體聲喇叭。實際聽起來低頻有衝擊、中頻飽滿，不需要額外加買喇叭就能追劇看電影。

硬體規格全面升級｜亮度、流暢度、低延遲都到位

行動投影機最怕亮度不夠。 OVO U11 的 2000 LED 流明亮度，在實測中「白天開窗」也能看見影像，不至於灰灰霧霧。夜間效果更是飽滿亮麗。這點對追劇、看球賽非常重要，因為你不必特地把房間弄得全黑。

同價位帶常看到 720P 投 1080P 的規格，但 OVO U11 是原生 1080P，並支援 4K 解碼。

DLP 技術讓畫面銳利度、色彩飽和度都更好，尤其文字清晰度很高，做簡報、上課時不會糊。

OVO U11 的投射比適中，即使是租屋族的小房間也能投出 80～120 吋的大畫面。如果搬到客廳或外出露營，更能直接投到 150 吋甚至 180 吋。

MEMC 動態補償則是這價位很少見的技術。實測看 YouTube、Netflix 動作類影片，拖影明顯減少，畫面銜接更順暢。尤其看 NBA、賽車或玩遊戲時，效果最有感。

一般投影機延遲大多落在 40～60ms，對高速遊戲明顯不夠用。而 OVo U11 的 25ms 實際玩 Switch、PS5 都很順暢，射擊遊戲也不會有明顯延遲感。

亮部細節與暗部層次都有提升，尤其是動畫、風景影片、電影夜景更能感受到立體深度。

硬體方面， OVO U11 搭載 A73 四核心 CPU、內建 40GB 儲存空間，操作過程都流暢不卡頓。

智慧功能與系統體驗｜OVO TV + Google TV 雙系統超強大

常見的投影機大多只有 Android TV 或內建簡易介面，而 OVO U11 同時擁有 OVO TV 與 Google TV 雙系統。

也因為同時擁有 OVO 與 Google TV 雙系統支援，觀看主流串流平台完全沒問題。無論是 Netflix、Disney+、YouTube、friDay影音、myVideo、LINE TV 還是 Hami Video 等平台都支援，觀看電影大作、熱門戲劇、運動賽事都能透過小小一台 OVO U11 一次享受。

OVO TV 招牌的特色一頁式介面，開機直接看「直播電視頻道」、免費第四台（ 近百頻道99元）、免費 VOD 開機直接看，對家中長輩、租屋族、學生等初次操作的新手來說超方便。

另外， OVO TV 便利的 iOS/Android 手機無線投影，在 OVO U11 也能輕鬆實現，讓手機的畫面投影百吋的大畫面！

OVO 官方保證投影機系統可享 7 年軟體更新，來自台灣品牌最安心服務，在這個一堆投影機用久之後就不上更新的年代，算是非常有誠意。（Google TV 與各 APP 是否持續支援依各方政策而定）

K 歌功能｜真正能唱的行動劇院

DSP 去人聲技術， 無論 YouTube、KTV MV、甚至自家歌單都能一秒變伴唱帶。測試後效果很明顯，音軌中的人聲被抑制，背景音樂保留得很完整，不會變成奇怪的殘影聲。

OVO U11 附贈雙無線麥克風，麥克風收音穩定、音質不錯，聲音清晰、底噪低、不延遲，唱歌時不會斷訊。

20W 立體聲大音量｜絕佳音效震撼體驗、行動 KTV 隨投開唱

OVO U11 內建 20W 立體聲揚聲器，除了觀看電影可以直接有不錯的音效，愛唱歌的朋友也不用額外接擴大機也能在客廳開唱，聲音穿透力比大多數投影機強太多。

行動力與續航｜真正能「帶著走」的巨幕劇院

除了在家使用，在露營、旅行時 OVO U11 也能「帶著走」。因為 OVO 內建 20800mAh 大電量，官方公布續航表現可連續追劇 3 小時以上，等於你可以在戶外看完一部電影。

充電方面， OVO U11 支援 55W USB-PD 快充，若帶個 PD 行動電源就能邊充邊看，非常適合露營族、親子家庭外出使用。

結語｜一台真正能滿足影視、遊戲、唱歌的全能行動劇院

開箱與實測過後，OVO 小天王 U11 給我的感受就是一句話：這是一台把大家「真正需要的核心需求」都做到位的行動投影機。亮度夠、畫質佳、螢幕大、角度好調整；玩遊戲延遲不高、MEMC 讓畫面更順；唱歌更是直接把 MV 當伴唱帶、附雙麥克風，完全能取代家中簡易 KTV。搭配 Google TV 與 OVO TV，內容來源極度豐富，加上內建電池讓「大畫面」真正能走到哪用到哪。

對想打造「低預算大畫面娛樂空間」的家庭、租屋族、學生、露營族來說，U11 幾乎沒有死角。

如果你正想買行動投影機，這台非常值得列入第一順位。

OVO U11 哪裡買？