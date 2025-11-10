OVO U3小蘋果HD獨步版開箱實測｜外出旅遊、出差推薦的行動投影機
外出旅遊、國外出差回飯店如果想好好休息一下追劇、看電視，但又不想要用14~15吋的電腦在那邊硬撐，我想最佳的解決方案就是電視棒或者投影機了，本篇要跟大家分享的是一款大小只有巴掌般大，不占行李空間，又能輕鬆投影8吋~120吋的OVO U3行動投影機，提供「真實使用心得、好壞一起講」給大家選購參考。
＊盒裝與內容物
OVO U3 原廠盒裝採用簡潔設計，外盒可以看到其如同蘋果般大小的投影機輪廓。
盒裝內容提供 OVO U3 主機X1、藍牙語音遙控器X1、便攜收納包X1、Mini伸縮腳架X1、4號電池X2、電源供應器X1、磁吸編織電源線X1，以及產品使用說明。
OVO U3 相較小蘋果來說，主要升級畫質至 720P，而且燈泡壽命超過 3 萬小時，主機正面為投影鏡頭跟自動對焦模組，是的你沒聽錯！這巴掌般大小的投影機，具備高畫質投影跟自動對焦能力，這方面在後續使用來說，確實減少不少麻煩。
機身背後為 USB-C 電源、耳機、USB，小蘋果系列投影機很棒的地方是他們不用一直接電使用，機身內建 4800mAh電池，官方續航為 2.5小時 (省電模式)。經過我實測，在使用藍牙耳機的前提下連接，音量 60%、滿電大約可以使用約 40 分鐘，也就是任何一部連續劇的時間，以他的產品定位來說（後面會講），我覺得已算足夠，當然如果想要在固定的地方看電影也是可以，只是需要鄰近電源，雖然部分輸出功率高的行動電源也可以提升他的機動性，不過我「不建議」在床上連接著行動電源來觀看，這存在可能的燃燒風險。
機身側邊提供一組 HDMI 擴充與連接，另外他也支援 WiFi 6 與藍牙 5.4，支援性算是蠻高的。
機身底部提供3/4“螺絲孔，支援市面上多數腳架，提升他的投影便利性。
機身尺寸大約 70 x 70 x 63mm、重約 249g，真的就是一個巴掌大小，搭配原廠附贈的便攜收納包，機動性能相當高。
硬體性能上，OVO U3 搭載Quad-core Cortex-A53處理器，搭配Mali-450 MP2圖形加速器，並且預載基於 Android 13 的 OVO TV OS，加上前述，因為內建4800mAh電源的關係，我們在實際使用來說，不需要另外連接電腦、也不需要接電，實際上在使用來說，只需要將隨附的腳架搭配機身跟遙控器，就可以觀看所有影音內容。
正如同電視棒、電視機上盒一樣，投影機擁有自家系統的好處就是所有多媒體帳號，好比說 YouTube、Netflix、Disney+等觀看環境，都是專屬於自己，不論是在國外出差、還是在國內旅遊，只要一支手機或者連接 WiFi 就可以暢看所有內容，以OVO U3來說，只需要在房間內找到適合投影的牆面、按下機身頂部的電源鍵，就可以觀看專屬自己的影音內容，也就是說，自由度是當前行動投影機的最大優勢。
OVO U3 的缺點之一是聲音，機身運轉的噪音值約在 28dB 以內，然而聲音大小僅約 50~60dB，所以如果是自己在房間內收看，噪音感還是有的，因此我會建議大家使用藍牙音箱、藍牙耳機的方式觀賞。
在設定方面，該款投影機具備垂直自動校正， 水平手動校正；四點獨立校正（垂直±40度，水平±40度）等等，投影模式也可以自己設定「正裝正投」、「正裝背投」、「側裝正投」與「側裝背投」四種形式。
OVO U3 在遙控器操作上反應並不是很靈敏，但還算是可以操作，如果有自己喜愛的觀影內容，可以在顯示設定裡面，選擇「開機全螢幕看電視」的設定。
OVO U3 的一大優點是具備自動對焦的能力，容錯度高的前提下，投影體驗就相對得好。它可以投影約 8 吋～120 吋的大小，而對於我們實際需求來說，至少要 20 吋~80 吋才是最有感的觀影體驗，依照官方提供的建議投影距離來看，大約就是 0.5 公尺（20 吋）～2.1 公尺（80吋），也就是說對於任何飯店房間來說，這距離搭配側投、頂投等多種形式投影，就可以創造出最佳觀影體驗。
在投影亮度跟畫質方面，我個人認為就是堪用的程度，最大樣度約 380 流明，如果是以飯店自然光源來說，靠近光源的地方會看不太清楚，所以我會建議關閉光源、或者稍微遠離一下光源來觀看，這樣會比較能夠呈現 720P、HDR10+的顯示效果。
順帶一提，OVO U3 除了本身具備免費的第四台可以觀看之外，出貨預載四季線上，也可以額外在 Google Play 下載 NETFLIX、Disney+、YouTube 等應用程式觀看影音內容。
小結
總結來說，OVO U3 就是一個麻雀雖小、五臟俱全的投影機，它的優點就是小巧便攜，而延續前代的擴充多元性優勢，這一代升級至720P＋HDR10+動態對比來提升觀影品質，體驗上來說卻是有變得更好，不過受限於它的機身大小，因此會需要外接藍牙喇叭或者耳機，這部分就看個人，比較大的硬傷還是顯示流明跟續航力，這部分影響到它在使用上的多元性，但是不論如何，我認為OVO U3對於外出旅遊、出差甚至教學來說，都是相當值得推薦的，可以說是專屬自己的隨身電視。
