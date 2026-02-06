OVO沃朋Warpple LA5 Pro開箱實測好壞一起講

農曆春節將至，如果你還在尋找一款輕巧方便安裝、不需要太長的距離就可以投出亮度夠、畫面大、解析度足影音內容，那麼 OVO 旗下的沃朋真 1080P 投影機「玲瓏輕劇院」LA5，或許可以考慮一下，至於本篇要開箱的是確認於 3 月上市的 Warpple LA5 Pro 增強型版本，它最短只需不道兩步的距離，就可以投影出 100 吋的畫面，透過 200° 靈動雲台，可進行多角度對焦並且投影，本篇跟大家分享我實際體驗過一段時間的心得，沒壓力、好壞一起講。

意外輕巧的機身

Warpple LA5 Pro 原廠盒裝主要提供主機、說明書、DC 充電線跟遙控器。官方指出該機種相較上一代來說，畫面變大 127%、亮度提升 67％、性能大幅強化 135%，另外，體積減少 20%，重量減輕 35%，這主要是說明該公司持續不斷優化這條產品線，也代表Warpple LA 系列受到市場喜愛。這一代它的主機機身大小為 9.2cm x 10.1cm x19.6cm，我的第一印象是它手持時意外的輕巧，大約只有 620g，因為採用角度達 200° 靈動雲台設計的關係，外出收納相當方便，需要留意的是這款投影機並沒有配置鏡頭蓋，大家外出露營打包時需要留意鏡頭位置的防護措施。

機身後面的傳輸孔有 USB-A 跟 HDMI，並且支援 WiFi 6 跟藍牙5.4，這方面我是覺得相當夠用的。但需要注意的是 Warpple LA5 Pro 的供電系統，它採用的並非通用的 Type-C，而且或許是為了做到高流明，只要一斷電就無法使用，所以大家外出一定要記得攜帶供電組。

這款投影機還有個優點在於底部支援標準規格的腳架孔，搭配多角度雲台，這代表如果要長期安裝在居家環境的某個位置、或者露營時帶著腳架安裝都是可以的。

這款投影機還有個亮點，那就是超大散熱孔跟獨立的分體式喇叭。過去揚聲器跟散熱孔設計在一個空間，為了安全起見，通常會犧牲其中一個，而這類型的輕量型投影機通常犧牲的就是散熱孔的大小，或者改為在兩側設計散熱孔，這款投影機能在維持後出風的前提下，因為分體式喇叭的設計、提供比同級投影機更大的出風量、讓他在運作過程中並不會有太吵雜的風扇聲，這點設計挺值得讚許。

至於揚聲器採用後發聲的設計，大家還可以留意一點，那就是揚聲器的孔位設計的比較高一點，這是為了避免大家放在床上向上投影時，因為枕頭棉被的遮蔽而影響到聲音品質，他的最高輸出有 3W，一般觀影最大音量大約 110~120 分貝左右，50% 的音量大約在 80~100 分貝之間，坦白說並不大，所以推薦的場合是在室內，好比說臥室、帳篷內等，戶外的話還是建議搭配藍牙喇叭來提升音量，前面也有提到他搭載藍牙5.4，這可以大幅降低延遲性與提升喇叭安裝的距離。

Warpple LA5 Pro 的前方是燈泡的位置，壽命最長來到 30000小時，即使每天 24 小時開啟，照理說大約可使用個 3~5 年，但應該不會有人這麼使用，這邊主要說明該款投影機如果經常性使用，還是可以很持久的。

投影燈泡下面的是測距儀，主要用來量測距離、自動對焦，以便離調整螢幕大小使用，下方有一個每個距離的投影尺寸示意圖。沃朋官方指出，只需距離牆面 1.99 公尺即可投出 100 吋大畫面，最大投影尺寸約 150 吋，實測對焦速度還挺快的，而且同樣的距離裡，它甚至比萬元以上的短焦投影機，還能投出更大的畫面、相同品質的畫質，這點確實蠻讓人意外。

這款投影機的遙控器就比較一般，但是該有的都有，好比說看不太清楚的話，右上角有個對焦按鈕；好比說我經常使用的 Home鍵，以及 OVO 系統經常會用到的語音按鍵跟游標控制，所以沒有數字鍵跟影音多媒體快速鍵，我倒覺得還行。

Warpple LA5 有個好處就是搭載 OVO TV OS，不管到哪個地方旅遊，開機就可以看免費的數位電視，包括新聞頻道、綜藝節目、連續劇等，而自家的 AppStore，除了精選應用程式、YouTube 之外，包括像是 NETFLIX、Disney+ 之外，也可以到 Google Play 下載自己常用的應用程式，好比說健身apps、新聞apps、音樂apps 等等。

至於官方提到的「1080P 高畫質與 500 ANSI 流明」，這些都代表著最高解析度與最高亮度，那麼實用性如何？

我發現這邊提到的 500 ANSI 流明，官方確實需要有個「最佳距離+最佳尺寸」來當附註，所以這邊我做一個保留。因為實際上投影超過100吋左右，房間燈光全開就幾乎看不太清楚，但是實測如果是房間開啟一點室內燈光（好比說一盞日光燈、小夜燈），並不太會影響觀看品質，對於家中有小孩、想要保護他們的眼睛的話，這款投影機還是挺適合的。

下圖是室內燈光全暗、只保留一點點戶外燈的狀況，這時候可以發現，即使尺寸在 100 吋左右，他的投影品質跟色彩表現仍相當得好。

至於動態表現跟畫質細膩度來說，如果平常看習慣 2K4K 的電視，再回過頭來看他，仔細看還是會有殘影，著重影音細節的人還是會建議多花一點預算買高階投影機，以這款來說，我會建議大家把投影距離拉近、把畫面縮小，這樣可以提升觀影品質。

總結：輕巧便攜、價格親民的實用投影機

在分享總結之前，我想強調的是每個產品都有他的定位，你口袋的深度、或許能決定產品的高度，但也需要衡量自己究竟需要怎麼樣的產品。

Warpple LA5最貴也只要 NT$4,999，搭配一些折扣優惠，它的售價還會更低；至於預計 3 月出貨的 Warpple LA5 Pro 價格則為$7,999，早鳥優惠最低$4,799（限時14天），搭配布幕限時 $5,399，都有一年保固，以相同價位的中國品牌投影機，或許投影表現更好，但是功能上並不那麼面面俱到，好比說開機即用、多角度旋轉、短距離投影，以及機身本身的輕巧方便，這讓它可以因應多個場景而迎合更多消費需求。好比說長期安裝在房間，作為平常鼓勵小孩的「回饋」。又好比說一家人出遊在飯店裡、晚上露營的時候，一起追個劇、看個直播、或者看場電影，這些都能成為家人、朋友在旅途中，成為一個非常美好的回憶。

我想當前銷售的 Warpple LA5 會比較適合預算不高、但又想要擁有投影機的用戶，至於 Warpple LA5 Pro 它的功能更全面、相較口袋型投影機來說，體積大一些、投影品質更細膩、亮度更高，相比旗艦投影機來說，相對輕巧、便攜，整體來說卻更經濟實惠。

LA5PRO優惠碼：

優惠碼：ONELA5PR