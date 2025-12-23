OwlNest營收上半年年增2成 奧丁丁旅宿SaaS平台交易突破1億美元

【記者呂承哲／台北報導】以奧丁丁集團為營運主體的 OBOOK Holdings（OWLS）旗下旅宿SaaS平台 OwlNest 公布2025年上半年營運成績，營收較去年同期成長約20%，在全球旅宿軟體產業面臨人力與成本雙重挑戰下，展現穩健成長與系統解決方案的競爭力。目前平台已支援超過2,700家全球旅宿業者，並逐步成為營運核心工具。

OwlNest 提供雲端櫃檯與自動化流程，包含自助報到、數位門鎖、房務分配等功能，協助業者在不等比例擴編人力的情況下維持服務品質與營運穩定。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「OwlNest 雙位數成長反映自動化正成為旅宿業的新營運標準。我們設計這套系統，正是為了協助業者在規模成長中持續穩定運作。」

隨著全球旅遊需求復甦，旅宿業者加速採用可擴充、具系統性的解決方案。奧丁丁指出，OwlNest 已深度嵌入客戶日常流程，涵蓋訂房管理、入住作業到館內營運，2025年上半年透過平台處理的訂房交易總額已突破1億美元，顯示其平台地位日益鞏固。

展望後續，奧丁丁將持續強化平台功能與客戶整合深度，並審慎推進旅宿軟體業務策略，確保與市場與監管環境接軌。公司亦預告將於即將召開的財報電話會議中，進一步說明 OwlNest 的長期產品路線與營運方向。

