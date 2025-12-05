OwlPay 用戶可直接付 USDC！接入 Circle Network 跨境匯款近乎即時

[Newtalk新聞]

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS）（下稱「奧丁丁」或「公司」）宣布，正式完成串接美元穩定幣發行商 Circle 旗下之全球穩定幣支付網絡「Circle Payment Network (CPN)」，可提供近乎即時、合規的穩定幣交易。作為加入 CPN 的亞洲金融機構之一，奧丁丁將透過這項整合，將其支付基礎建設進一步拓展至拉丁美洲、非洲、歐洲等高速成長市場，協助用戶以更低成本、更快速地完成跨境支付。

奧丁丁表示，這項合作強化了奧丁丁在穩定幣基礎建設的地位，讓用戶可以透過合規美元穩定幣 USDC，以更快速、近乎即時地完成跨境資金結算，切入年規模達 194 兆美元的全球跨境支付市場。CPN 提供全新架構，並改善傳統跨境支付中高手續費與延遲等問題，成為更高效率的全球資金流動方案。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「加入 Circle Payments Network，讓我們在打造可信賴的全球金融基礎建設這條路上，又向前邁進了一大步。隨著 CPN 持續擴大其跨境廊道與機構級合作網絡，像奧丁丁這樣的參與者，將能從中受惠，也有助於我們在穩定幣經濟加速成長的趨勢下，推動更長期的策略布局。」

Circle 支付產品事業體資深副總裁 Irfan Ganchi 表示：「我們非常歡迎奧丁丁加入 Circle Payments Network，共同將支付服務拓展至高速成長市場。這次的技術整合也讓我們更靠近核心目標，以統一開放的協議串聯各地金融機構，重新定義全球資金流動的方式。」

作為 CPN 中的發起金融機構（Originating Financial Institution, OFI），奧丁丁將於近期開放旗下數位支付錢包 OwlPay Wallet Pro 的用戶發起穩定幣付款，系統會依據匯率、手續費與服務供應商自動選擇最佳支付結算路徑。

首波服務將鎖定巴西、奈及利亞及歐盟（EU）等跨境支付需求強勁的重點市場，這些地區展現了龐大的發展潛力。其中，歐盟每年的匯款流入量預估高達 2,130 億美元，強力支撐了當地的貿易往來、移民匯款及投資活動；而隨著非洲市場版圖擴張與經濟需求升溫，奈及利亞的預期匯款流入量亦達 260 億美元。相關數據凸顯出全球數十億人口對於更快速、且具成本效益，且涵蓋個人匯款、薪資結算及貿易融資等領域的跨境支付解決方案有著迫切需求。

奧丁丁表示，憑藉完整的全球合規佈局，在穩定幣支付領域展現出明顯的差異化優勢，確保交易流程安全、可信。公司目前已取得美國 39 州資金支付執照 (Money Transmitter License；可於 40 州進行資金支付業務）、歐洲虛擬資產服務業者（VASP），以及日本的電子支付代行業執照（亦即銀行 API 執照），並持續申請香港、新加坡及拉丁美洲等地的相關監管許可。繼成功完成納斯達克直接上市之後，公司的合規舉措進一步鞏固了奧丁丁的領導地位，致力為全球企業打造合規的穩定幣基礎建設服務。

