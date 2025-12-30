OWLS財報揭示：全球穩定幣支付基礎建設近完成
[Newtalk新聞] 以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS）今(30日)公布截至 2025 年 6 月 30 日止之 2025 年上半年未經審計財務結果。奧丁丁指出，其核心全球支付基礎建設已接近完成，並持續推進自 2026 年起之企業級穩定幣支付營運加速計畫。
以下是2025年營運成績單完整內容：
2025 年為奧丁丁的重要轉型年，核心全球支付基礎建設已接近完成，涵蓋支援企業級穩定幣支付所需之監管、結算、交易處理量能及法遵等關鍵服務。
在基礎建設大致就緒，且早期企業客戶已完成 API 串接及合規上線的情況下，本公司正承接合計每月數十億美元交易規模之多家合規企業客戶流量。此數據顯示公司已具備支援大規模交易的處理量能，相關營收目前仍處於轉化初期。隨著支付網絡與法規覆蓋範圍持續擴展，管理層預期該量能將逐步且加速轉化為實際收入，進而推動整體變現成長。
既有及傳統業務於轉型期間持續作為營運穩健基礎，在基礎建設建置完成的過程中維持良好表現，並支撐整體營運穩定。
支付服務營收年增16%，主要受惠於傳統第三方支付業務持續成長，總支付交易額（Gross Payment Volume ）超過1.1億美元，活躍帳戶數超過 4,100家客戶，顯示業務規模與客戶參與度持續提升。
OwlNest 營收約年增 20%，訂閱用戶數超過 2,700 名，反映旅宿及商戶服務相關解決方案需求持續穩健發展。
奧丁丁已完成戰略佈局，將於 2026 年邁入營運加速期；隨著交易量持續增長，並逐步轉向以自有基礎建設為核心的結算模式，規模效益與營運槓桿效益可望日益顯現。
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「我們將2025年上半年視為轉型期間，在此階段公司優先完成系統建置，而非追求短期營收最大化。目前已觀察到企業客戶正由試點階段邁向正式營運整合，同時我們亦持續擴展支援穩定幣與代幣化資產結算所需之監管覆蓋範圍與支付網絡。在基礎建設型業務中，產能建置往往先於變現獲利，我們相信現階段所奠定的基礎，已為公司 2026 年起邁入營運加速期做好充分準備。」
奧丁丁集團財務長林瑋莉表示：「2025 年上半年財務表現反映公司在完成重大基礎建設轉型的同時，仍維持嚴謹的成本控管。剔除一次性上市相關費用後，核心營運費用維持穩定，並持續投入於規模化能力與法遵建置。隨著平台使用率提升，在以固定成本為主且邊際成本逐步下降的結算架構下，經濟效益可望明顯改善。憑藉穩健的流動性與資本資源，本公司具備足夠彈性以支援全球擴展與持續的產品開發，並在基礎建設使用率提升的過程中，逐步展現營運槓桿的效益。」
2025年上半年財務業績
營收
2025年上半年總營收達384萬美元，較去年同期的361萬美元成長。管理層強調，本期間為轉型年度，本公司策略性優先完成核心支付基礎建設建置，而非追求短期營收加速，營收表現應置於轉型年度背景下解讀。
同時聚焦推進支援企業級營運所需之監管準備、結算能力、交易處理量能及法遵系統建置。因此，本期帳面營收僅反映了策略性投入階段，尚未完整呈現目前已大致完成之基礎建設所具備的長期收益潛能。
在此背景下，本公司核心營收來源持續展現韌性，於轉型期間提供穩定基礎，並為後續規模化與營運槓桿提升奠定條件。
來自支付服務的營收達217萬美元，較去年同期的187萬美元成長16.0%，主要受惠於核心市場的總支付交易額上升及客戶基礎擴大。支付服務於2025年上半年佔總營收的比重為56.4%，較去年同期的 51.8% 有所提升，反映公司支付營運於轉型期間仍具韌性。
來自旅宿服務的營收為139萬美元，較去年同期的135萬美元增加。本期成長主要受惠於 OwlNest 旅宿管理系統的訂閱收入提升，反映出用戶採用率與續約率的提高。不過，由於區域旅遊市場動態的變化，平台型旅宿服務的交易活動略為減緩，導致增幅受到部分抵銷。
電商平台營收則自去年同期的38.2萬美元下降至28.8萬美元。此年減幅反映本公司策略性地將內部資源重新配置至成長潛力更高的支付基礎建設業務。
營業成本
2025年上半年營業成本為336萬美元，較去年同期為307萬美元增加，主要反映傳統支付服務的營收佔比提升。由於該業務類型涉及第三方交易處理費用，其毛利結構相對較低。管理層認為，目前的成本結構屬轉型期間的階段性現象，未來將隨營收組合持續優化而逐步調整。
毛利
2025年上半年毛利為48萬美元，相較去年同期的54萬美元略為下降。毛利率則由2024年上半年的15.0%下降至今年同期的12.5%，主要反映傳統第三方支付平台之成本結構。隨著本公司完成向自有、穩定幣原生結算基礎建設的轉型，管理層預期單位交易邊際成本將顯著下降。
基礎建設型營運模式以固定成本為主，未來新增交易量預期將以較高比率轉化為毛利。因此，管理層認為目前毛利水準屬過渡性階段，而非長期結構性表現，並預期隨著平台使用率與營運規模持續提升，將帶動毛利逐步擴張 。
營業費用
2025年上半年，營業費用總計679萬美元，較去年同期的471萬美元增加。年增幅主要反映本公司於美國納斯達克完成上市所產生的一次性費用，包含相關法律、審計及其他專業服務支出。若剔除此類非經常性項目，核心營業費用與去年同期大致持平，顯示本公司在銷售、產品開發及管理各部門皆持續維持良好的成本紀律。
行銷與銷售費用年降21.2%，由去年同期的121萬美元降至95萬美元，主要歸因於人力相關成本下降。占總營收比重方面，2025年上半年行銷與銷售費用佔比降至24.7%，較去年同期的33.4%顯著改善，反映出整體營運效率提升及客戶取得效益的改善。
一般與行政費用由去年同期的230萬美元增加至453萬美元，年增幅主要來自本公司上市過程中所產生的非經常性法律、審計及其他專業服務費用。此外，為支援國際業務擴張，本公司亦承擔更高的辦公空間租賃成本。
研發費用由去年上半年的120萬美元上升至今年同期的131萬美元，佔總營收比重由33.2%增至34.1%。年增幅反映本公司持續投入於提升平台可擴展性、強化資訊安全架構，以及擴建專屬雲端基礎建設等領域。相關投資與本公司長期產品創新策略及提供高安全性、高效能企業解決方案的方向高度一致。
淨損
2025年上半年淨損為391萬美元，較去年同期的535萬美元縮減27.0%。年改善主要受惠於營收成長及行銷與銷售費用的下降，部分抵銷了上市相關一次性費用所帶來的影響。此外，匯率變動對本公司在臺灣的成本結構產生小幅正面影響，惟於合併層級上，其他市場的匯率波動使整體影響趨於平衡。
流動資金與資本
2025年上半年，營運活動現金流出為129萬美元，較去年同期的 445萬美元顯著下降。此現金使用量的下降，主要受惠於營收成長與整體營運效率提升，進而降低本公司於本期的現金需求。
2025年上市前之融資輪次中，透過股權融資及SAFE工具合計募集約2,000萬美元資金，其中約1,400萬美元於下半年完成。
截至2025年6月30日，本公司維持穩健的流動性與資本部位，並持續採取審慎的營運資金管理及資本支出紀律。管理層認為，現有現金儲備結合預期之營運現金流，足以支應本公司持續營運需求及既定策略性投資計畫；同時，本公司亦將視市場條件，保留評估可加速 2026 年業務擴張之策略性資本機會。
業務展望
展望2025年其餘期間，本公司將持續聚焦於己投入之基礎建設，使其全面進入可營運狀態，涵蓋監管覆蓋範圍、結算能力、交易處理量能及法遵架構。管理層預期企業客戶導入進程與支付網絡準備度將持續推進，相關變現規模亦將隨時間推移與平台使用率提升而逐步擴大 。
展望未來，本轉型年度所完成之基礎建設，將使本公司在支付相關產品獲更廣泛企業採用時，得以更有效率地擴展營運規模。隨平台使用率持續提升，管理層預期營運槓桿效益將更為顯著，並受惠於以固定成本為主之成本結構，以及逐步優化的營收組合。
更多Newtalk新聞報導
運算全面重構！Arm 揭示2026智慧運算20大關鍵預測
環台軍演共軍又發布新海報 這次兩重錘敲打台獨及民進黨
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 70
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 9
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 32
台積電前副總羅唯仁遭檢調搜索 傳家中查獲大批「先進製程機密資料」
半導體業界近日傳出，前台積電資深副總羅唯仁住居遭檢調搜索調查。檢調單位於11月底搜索其位於台北市及竹北的住居，並查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 11
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 4
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 517
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 70
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 96
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 20 小時前 ・ 8
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4