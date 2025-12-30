OWLS財報揭示：全球穩定幣支付基礎建設近完成

奧丁丁集團赴美掛牌資料照。 圖: 奧丁丁/提供

[Newtalk新聞] 以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS）今(30日)公布截至 2025 年 6 月 30 日止之 2025 年上半年未經審計財務結果。奧丁丁指出，其核心全球支付基礎建設已接近完成，並持續推進自 2026 年起之企業級穩定幣支付營運加速計畫。

以下是2025年營運成績單完整內容：

2025 年為奧丁丁的重要轉型年，核心全球支付基礎建設已接近完成，涵蓋支援企業級穩定幣支付所需之監管、結算、交易處理量能及法遵等關鍵服務。

在基礎建設大致就緒，且早期企業客戶已完成 API 串接及合規上線的情況下，本公司正承接合計每月數十億美元交易規模之多家合規企業客戶流量。此數據顯示公司已具備支援大規模交易的處理量能，相關營收目前仍處於轉化初期。隨著支付網絡與法規覆蓋範圍持續擴展，管理層預期該量能將逐步且加速轉化為實際收入，進而推動整體變現成長。

既有及傳統業務於轉型期間持續作為營運穩健基礎，在基礎建設建置完成的過程中維持良好表現，並支撐整體營運穩定。

支付服務營收年增16%，主要受惠於傳統第三方支付業務持續成長，總支付交易額（Gross Payment Volume ）超過1.1億美元，活躍帳戶數超過 4,100家客戶，顯示業務規模與客戶參與度持續提升。

OwlNest 營收約年增 20%，訂閱用戶數超過 2,700 名，反映旅宿及商戶服務相關解決方案需求持續穩健發展。

奧丁丁已完成戰略佈局，將於 2026 年邁入營運加速期；隨著交易量持續增長，並逐步轉向以自有基礎建設為核心的結算模式，規模效益與營運槓桿效益可望日益顯現。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「我們將2025年上半年視為轉型期間，在此階段公司優先完成系統建置，而非追求短期營收最大化。目前已觀察到企業客戶正由試點階段邁向正式營運整合，同時我們亦持續擴展支援穩定幣與代幣化資產結算所需之監管覆蓋範圍與支付網絡。在基礎建設型業務中，產能建置往往先於變現獲利，我們相信現階段所奠定的基礎，已為公司 2026 年起邁入營運加速期做好充分準備。」

奧丁丁集團財務長林瑋莉表示：「2025 年上半年財務表現反映公司在完成重大基礎建設轉型的同時，仍維持嚴謹的成本控管。剔除一次性上市相關費用後，核心營運費用維持穩定，並持續投入於規模化能力與法遵建置。隨著平台使用率提升，在以固定成本為主且邊際成本逐步下降的結算架構下，經濟效益可望明顯改善。憑藉穩健的流動性與資本資源，本公司具備足夠彈性以支援全球擴展與持續的產品開發，並在基礎建設使用率提升的過程中，逐步展現營運槓桿的效益。」

2025年上半年財務業績

營收

2025年上半年總營收達384萬美元，較去年同期的361萬美元成長。管理層強調，本期間為轉型年度，本公司策略性優先完成核心支付基礎建設建置，而非追求短期營收加速，營收表現應置於轉型年度背景下解讀。

同時聚焦推進支援企業級營運所需之監管準備、結算能力、交易處理量能及法遵系統建置。因此，本期帳面營收僅反映了策略性投入階段，尚未完整呈現目前已大致完成之基礎建設所具備的長期收益潛能。

在此背景下，本公司核心營收來源持續展現韌性，於轉型期間提供穩定基礎，並為後續規模化與營運槓桿提升奠定條件。

來自支付服務的營收達217萬美元，較去年同期的187萬美元成長16.0%，主要受惠於核心市場的總支付交易額上升及客戶基礎擴大。支付服務於2025年上半年佔總營收的比重為56.4%，較去年同期的 51.8% 有所提升，反映公司支付營運於轉型期間仍具韌性。

來自旅宿服務的營收為139萬美元，較去年同期的135萬美元增加。本期成長主要受惠於 OwlNest 旅宿管理系統的訂閱收入提升，反映出用戶採用率與續約率的提高。不過，由於區域旅遊市場動態的變化，平台型旅宿服務的交易活動略為減緩，導致增幅受到部分抵銷。

電商平台營收則自去年同期的38.2萬美元下降至28.8萬美元。此年減幅反映本公司策略性地將內部資源重新配置至成長潛力更高的支付基礎建設業務。

營業成本

2025年上半年營業成本為336萬美元，較去年同期為307萬美元增加，主要反映傳統支付服務的營收佔比提升。由於該業務類型涉及第三方交易處理費用，其毛利結構相對較低。管理層認為，目前的成本結構屬轉型期間的階段性現象，未來將隨營收組合持續優化而逐步調整。

毛利

2025年上半年毛利為48萬美元，相較去年同期的54萬美元略為下降。毛利率則由2024年上半年的15.0%下降至今年同期的12.5%，主要反映傳統第三方支付平台之成本結構。隨著本公司完成向自有、穩定幣原生結算基礎建設的轉型，管理層預期單位交易邊際成本將顯著下降。

基礎建設型營運模式以固定成本為主，未來新增交易量預期將以較高比率轉化為毛利。因此，管理層認為目前毛利水準屬過渡性階段，而非長期結構性表現，並預期隨著平台使用率與營運規模持續提升，將帶動毛利逐步擴張 。

營業費用

2025年上半年，營業費用總計679萬美元，較去年同期的471萬美元增加。年增幅主要反映本公司於美國納斯達克完成上市所產生的一次性費用，包含相關法律、審計及其他專業服務支出。若剔除此類非經常性項目，核心營業費用與去年同期大致持平，顯示本公司在銷售、產品開發及管理各部門皆持續維持良好的成本紀律。

行銷與銷售費用年降21.2%，由去年同期的121萬美元降至95萬美元，主要歸因於人力相關成本下降。占總營收比重方面，2025年上半年行銷與銷售費用佔比降至24.7%，較去年同期的33.4%顯著改善，反映出整體營運效率提升及客戶取得效益的改善。

一般與行政費用由去年同期的230萬美元增加至453萬美元，年增幅主要來自本公司上市過程中所產生的非經常性法律、審計及其他專業服務費用。此外，為支援國際業務擴張，本公司亦承擔更高的辦公空間租賃成本。

研發費用由去年上半年的120萬美元上升至今年同期的131萬美元，佔總營收比重由33.2%增至34.1%。年增幅反映本公司持續投入於提升平台可擴展性、強化資訊安全架構，以及擴建專屬雲端基礎建設等領域。相關投資與本公司長期產品創新策略及提供高安全性、高效能企業解決方案的方向高度一致。

淨損

2025年上半年淨損為391萬美元，較去年同期的535萬美元縮減27.0%。年改善主要受惠於營收成長及行銷與銷售費用的下降，部分抵銷了上市相關一次性費用所帶來的影響。此外，匯率變動對本公司在臺灣的成本結構產生小幅正面影響，惟於合併層級上，其他市場的匯率波動使整體影響趨於平衡。

流動資金與資本

2025年上半年，營運活動現金流出為129萬美元，較去年同期的 445萬美元顯著下降。此現金使用量的下降，主要受惠於營收成長與整體營運效率提升，進而降低本公司於本期的現金需求。

2025年上市前之融資輪次中，透過股權融資及SAFE工具合計募集約2,000萬美元資金，其中約1,400萬美元於下半年完成。

截至2025年6月30日，本公司維持穩健的流動性與資本部位，並持續採取審慎的營運資金管理及資本支出紀律。管理層認為，現有現金儲備結合預期之營運現金流，足以支應本公司持續營運需求及既定策略性投資計畫；同時，本公司亦將視市場條件，保留評估可加速 2026 年業務擴張之策略性資本機會。

業務展望

展望2025年其餘期間，本公司將持續聚焦於己投入之基礎建設，使其全面進入可營運狀態，涵蓋監管覆蓋範圍、結算能力、交易處理量能及法遵架構。管理層預期企業客戶導入進程與支付網絡準備度將持續推進，相關變現規模亦將隨時間推移與平台使用率提升而逐步擴大 。

展望未來，本轉型年度所完成之基礎建設，將使本公司在支付相關產品獲更廣泛企業採用時，得以更有效率地擴展營運規模。隨平台使用率持續提升，管理層預期營運槓桿效益將更為顯著，並受惠於以固定成本為主之成本結構，以及逐步優化的營收組合。

