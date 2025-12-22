Ozone不閃兵！全員入伍僅他免役 6人「最後合體」時間點曝光

記者徐珮華／台北報導

男團「Ozone」昨（21）日於Legacy TERA舉辦「浪漫主意」耶誕派對，精心設計演唱與遊戲環節，與全場「O.A.O.」（粉絲名）共度耶誕。沒想到派對尾聲，Ozone無預警宣布除了免服兵役的文廷以外，子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將先後入伍當兵，並於明年1月11日舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，好好與粉絲們道別。

Ozone舉辦「浪漫主意」耶誕派對與粉絲同樂。（圖／索尼音樂提供）

Ozone以銀白奇蹟造型帥氣現身，除了唱跳新歌〈浪漫主意〉、溫馨耶誕單曲〈十二月的天〉、情歌〈愛準備要醒過來〉等，更在演唱〈Purple Days〉時驚喜現身觀眾席，與粉絲近距離互動。為感謝粉絲一路以來的支持，Ozone不惜犧牲帥氣形象，交出每位成員不可能上傳社群的照片和影片。

只見顏值擔當佳辰五官擠在一起、隊長祖安微張嘴睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍，以及戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光。Ozone直呼：「這些是絕對不能流出這場派對之外的照片和影片，是『耶誕派對』限定款，請大家自己珍藏好嗎？」

Ozone精心設計演出與遊戲環節。（圖／索尼音樂提供）

派對尾聲，Ozone悄悄送上「逆應援」影片，真摯傳達對粉絲的感謝，「因為有O.A.O.的支持，Ozone才有機會站上越來越大的舞台，這條路能走得更久更遠；O.A.O.的愛，才是宇宙無敵的超能力……」，粉絲都感動落淚。

此外，Ozone無預警宣布5位成員將陸續入伍，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年1月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任。」至於明年1月11日的簽唱會，可能會是6人近期最後一次合體站在舞台上，他們也喊話一同留下最珍貴陪伴時光：「我們真的很希望能見到大家！」

