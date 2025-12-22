Ozone不閃兵！宣布明年5成員通通入伍

男團Ozone由子翔(左起)、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成。（索尼音樂提供）

男團Ozone第二年與O.A.O.共度耶誕，21日在Legacy TERA舉辦「浪漫主意」耶誕派對，門票開賣旋即秒殺，展現Ozone超高人氣。Ozone也無預警宣布，除了確定免服兵役的文廷之外，其他5位成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將先後入伍服兵役，也因此在成員入伍之前，將於明年1月11日舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，與粉絲再度相聚，Ozone表示：「這可能會是近期內，我們六個人最後一次站在同一個舞台上，我們真的很希望能見到大家。」讓滿場的O.A.O.更是淚流不止。

Ozone成員以銀白奇蹟造型現身，更秀出派對限定私下醜照，與在場的O.A.O.分享，笑翻全場。顏值擔當的佳辰五官擠在一起的模樣、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍以及戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光，讓成員和O.A.O.笑到樂到不可支，Ozone更是直呼：「這些是絕對不能流出這場派對之外的照片和影片，是『耶誕派對』限定款，請大家自己珍藏好嗎？」

除了新歌〈浪漫主意〉的唱跳舞台帥翻粉絲，更在演唱〈Purple Days〉時，驚喜現身觀眾席，在粉絲身邊演唱，在派對的尾聲，Ozone回到後台，忽然開始播放Ozone特別準備的「逆應援」影片，剪輯他們出道3年多以來的演出精華片段，成員逐一獻「聲」，親口傳達對O.A.O.的感謝之意，「因為有O.A.O.的支持，Ozone才有機會站上越來越大的舞台，這條路能走得更久更遠；O.A.O.的愛，才是宇宙無敵的超能力。」台下歌迷聽到此時，已忍不住感動落淚，6人再次現身演唱〈Purple Days〉，掀起派對的高潮。

當Ozone回到舞台，粉絲依然興奮尖叫連連，Ozone再次表達對粉絲的感謝後，他們無預警公布除了確定免役的文廷，其他5位成員即將從明年一月起，會陸續入伍服兵役，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年一月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任。」台下的O.A.O.瞬間紅了眼框，哭成一片淚海。

