Ozone主唱林佳辰拋開偶像包袱 首度拍戲受導演激賞

傅孟柏和姜典再度合作。（樂波時代提供）

以收視冠軍網劇《愛的奧特萊斯》帶動創新戲劇模式的導演安竹間，全新影集作品《那些你不知道的我》1月30日將在LINE TV及MyVideo首播，除了傅孟柏、姜典、項婕如等原班人馬，還加入雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等人；首支預告6日曝光，最受矚目的是去年底才在《回魂計》壞到令人很得牙癢癢的傅孟柏，一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」引發熱烈討論。

金鐘視帝傅孟柏2017年就曾獲得金鐘獎迷你劇集最佳男主角肯定，2023年再以電影《本日公休》獲得台北電影獎最佳男配角；姜典4年前以《愛的奧特萊斯》拿下金鐘獎迷你劇集最具潛力新人，加上曾以《愛的噩夢》或北影影后入圍的項婕如，鐵三角於《那些你不知道的我》再次聚首。

廣告 廣告

吳念軒演出警探。（樂波時代提供）

《那些你不知道的我》6日公開首支預告，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」作為強烈開場，瞬間吸引觀眾目光。預告中，網路輿論、刑事調查與情感糾葛交錯展開，層層堆疊的懸疑氛圍，讓每一位角色的立場與祕密都充滿未知，引起高度討論。

雷嘉汭飾演的冷靜酷妹。（樂波時代提供）

故事描述兩位在AI公司「AIGOTIO」實習、性格截然不同的菜鳥——由姜典飾演的理工宅男，以及雷嘉汭飾演的冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像Lucy的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

邱偲琹演出遭人威脅的偶像。（樂波時代提供）

《那些你不知道的我》是傅孟柏在《回魂計》殺青後，旋即投入拍攝的作品，去年以《黑潮下的星空島嶼》演技大放異彩，引起網友廣大討論的吳念軒，在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格；首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」，初生之犢備受導演安竹間激賞。感動宣傳曲〈不想忘的是…〉由曾沛慈獻唱，1月30日起在LINE TV及MyVideo首播，敬請期待。

更多鏡週刊報導

曾沛慈唱〈不想忘的是…〉 錄唱時即情緒潰堤

吳念軒新戲美夢成真 接「十年一遇角色」超興奮

陳珮騏反派眾叛親離 直言「不想討好所有人」