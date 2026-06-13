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即時中心／顏一軒報導

年度音樂盛會「第21屆KKBOX風雲榜」演唱會將於今（13）日在台北小巨蛋盛大登場，繼先前公布風雲大使吳建豪後，此次集結畢書盡、盧廣仲、宇宙人、曾沛慈與人氣男團Ozone等共21組海內外演出卡司，讓粉絲引頸期盼。





本次演唱會採實名制入場，預計下午1時開放兌換手環，4時30分入場，5時45分清位，晚間6時正式開演。

「第21屆KKBOX風雲榜」21組豪華卡司輪番登場

根據主辦單位公布的卡司，包含告五人、白安、Ayumu Imazu、畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、東海（DONGHAE）、陳華、艾薇、LNGSHOT、葛仲珊（Miss Ko）、周湯豪、Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）、曾沛慈、韓國青春搖滾樂團QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪、韋禮安將輪番上陣演出，主持人為黃偉晉。

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快新聞／Ozone也來了！KKBOX風雲榜今晚登場 21組卡司一次看

人氣男團Ozone。（圖／翻攝自Ozone官方臉書）



QWER首次登上KKBOX風雲榜舞台，出道未滿3年即被譽為「MZ世代最受歡迎樂團」之一的她們，過往憑藉〈T.B.H〉一曲在韓國最大音樂平台Melon創下TOP 100即時榜單第2名、日榜第4名、HOT 100第2名，以及YouTube Music韓國年度榜第1名的亮眼紀錄，去年在KKBOX的年度聆聽量更成長超過5倍，備受外界關注。

韋禮安與盧廣仲兩位金曲才子可說是喜事不斷，不僅都在上半年舉辦個人演唱會，更雙雙獲得KKBOX年度百大風雲歌手，兩人皆是第四度奪下此殊榮，直呼興奮及感恩。韋禮安更暖心感謝歌迷把自己的歌融入生活，並以此化為創作動力，「謝謝大家願意繼續讓我的音樂陪伴你們！」

韋禮安、盧廣仲：將獻上「獨一無二」的表演

而為回報歌迷支持，兩人皆表示將為風雲榜獻上「獨一無二」的表演，其中盧廣仲特別預告將祭出「壓箱寶」，「將會有一段從未在小巨蛋演出過的內容，大家拭目以待！」





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