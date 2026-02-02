Ozone低調入伍！全員寸頭照曝光 煥鈞分享軍中樂活撇步

男團Ozone成員煥鈞。（圖／索尼音樂提供）





男團Ozone成員煥鈞、哲言、子翔和佳辰於一月底前入伍，去完成應盡的責任和義務，工作滿檔的他們幾乎都工作到入伍前一天，利用工作空檔剃頭，並與粉絲分享他們熱騰騰的寸頭照，讓粉絲為之瘋狂，得到一致的稱讚，對這段時期的分離也表示依依不捨，期待他們早日回歸。

煥鈞已在日前完成12天的服役，重新投入工作中；哲言、子翔和佳辰都要完成4個月的兵役，目前在軍中努力適應中，也回報都很健康、平安，請大家放心，會在這段期間休養身息，沈澱和充電，以更好的面貌回歸。

男團Ozone成員哲言。（圖／索尼音樂提供）

雖然已公布即將入伍，Ozone各方的工作邀約不斷，且為了不讓粉絲感受到「軍白期」，成員們在入伍前也完成各類素材拍攝和通告訪問，會在這段時期持續更新，陪伴粉絲度過這4個月無法合體的時光，因此煥鈞、哲言、子翔和佳辰幾乎都工作到入伍前一天，哲言甚至是在兩個通告的空檔中完成剃頭。

男團Ozone成員子翔。（圖／索尼音樂提供）

成員希望可以低調入伍，並未公開入伍時間，不過因為會和粉絲分別4個月，他們集合的車站都可見許多粉絲聚集，尤其子翔和佳辰同一天入伍，兩人集合的車站都有許多粉絲守候，佳辰是鶯歌偶像代表，大批粉絲為送佳辰入伍快塞爆鶯歌火車站。而子翔則在板橋車站上車，同樣有大批粉絲前往送行。粉絲依現場安排守秩序，沒有干擾兩人的行動。身為入伍「前輩」的煥鈞也分享他在軍中樂活的小撇步，提醒成員注意事項，更笑說自己平時愛挑食，在營中竟然沒有這個問題，什麼都吃，意外治好挑食的症頭。

男團Ozone成員佳辰。（圖／索尼音樂提供）

入伍後，哲言、子翔和佳辰也在按規定可以回覆訊息的時間向家人及公司報平安，由於後續工作滿滿，三人也利用機會回覆工作事項。海軍陸戰隊的哲言先一步入伍，表示初報到的前幾天都在進行鍜鍊，他樂在其中，分享說：「會更man的回來！」晚了幾天報到的子翔和佳辰同樣在適應全新生活，兩人笑說：「我們是大學同學、同團出道，現在當兵也同梯，真的很有緣。」相約入伍也要彼此照應。

預計在4個月後才能全員合體的Ozone，搶手程度不減反增，詢問度爆棚，從商演廠商、代言、戲劇到節目製作單位，全都在問他們的退伍時間，每個單位都想爭取到他們回歸後的第一次合體登場時間。而他們的個人作品也在持續準備中，粉絲不斷敲碗期待，Ozone的熱度持續增溫中。



