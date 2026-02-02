Ozone低調入伍「寸頭帥照曝光」 哲言喊話粉絲：會更man回來

男團Ozone成員煥鈞、哲言、子翔和佳辰陸續在1月入伍，工作滿檔的他們幾乎都到入伍前一天，才有空檔剃頭，並與粉絲分享熱騰騰的寸頭照。目前正在努力適應軍中生活的他們，日前也趁空向家人們報平安，而已經完成12天服役的煥鈞已重新投入工作中。

林煥鈞完成12天服役，目前已重新投入工作中。（圖／索尼音樂 提供）

煥鈞是團體中最早入伍的成員，日前已經完成12天的兵役，回歸工作中。而哲言、子翔和佳辰需要完成4個月的兵役，目前在軍中努力適應中，3人也按規定可以回覆訊息的時間向家人及公司報平安，並表示會在這段期間休養身心，沈澱和充電，以更好的面貌回歸。

林佳辰寸頭帥照曝光。（圖／索尼音樂 提供）

抽中海軍陸戰隊的哲言先一步入伍，表示初報到的前幾天都在進行鍜鍊，相當樂在其中，他打趣說：「會更man的回來！」晚幾天報到的子翔和佳辰同樣在適應全新生活，兩人笑說：「我們是大學同學、同團出道，現在當兵也同梯，真的很有緣。」相約入伍也要彼此照應。

抽中海軍陸戰隊的哲言先一步入伍。（圖／索尼音樂 提供）

而為了不讓大批粉絲們感受到「軍白期」，成員們在入伍前也完成各類素材拍攝和通告訪問，將會在這段時期持續更新，陪伴粉絲度過這4個月無法合體的時光。值得一提的是，雖然成員希望可以低調入伍，並未公開入伍時間，但他們集合的車站仍可見許多粉絲聚集，尤其子翔和佳辰同一天入伍，兩人集合的車站都有許多粉絲守候，佳辰是鶯歌偶像代表，大批粉絲為送佳辰入伍快塞爆鶯歌火車站。

子翔在板橋車站上車，有大批粉絲前往送行。（圖／索尼音樂 提供）

子翔則在板橋車站上車，同樣有大批粉絲前往送行。粉絲依現場安排守秩序，沒有干擾兩人的行動。身為入伍「前輩」的煥鈞也分享他在軍中樂活的小撇步，提醒成員注意事項，更笑說自己平時愛挑食，在營中竟然沒有這個問題，什麼都吃，意外治好挑食的症頭。

