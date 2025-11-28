Ozone佳辰挑戰開露營車超緊張 任務成功嗨喊：駕照不是雞腿換的

男團Ozone近期推出全新單曲〈浪漫主意〉，粉絲們敲碗已久的MV於28日上線，成員們化身攝影師，用手機創作影像。有趣的是，佳辰在導演安排下駕駛露營車，他笑說，那段路有很多上坡，好像在開越野車，真的非常緊張，直到拍完後才鬆了一口氣，「證明我的駕照不是雞腿換的。」

男團Ozone近期推出全新單曲〈浪漫主意〉，粉絲們敲碗已久的MV於28日上線。（圖／索尼音樂 提供）

Ozone新單曲MV拍攝地點選在與世隔絕的高山露營場，6人直呼：「又到了一個沒去過的地方！」他們這回首次扛起攝影重任，用手機互拍、自拍，捕捉彼此放鬆自在的一面。哲言笑說：「畫質太高清，毛細孔都被拍得很清楚！」但也因此拍下許多即興表演與搞怪模樣，展現他們滿滿的團魂。

拍攝過程中，佳辰在導演安排下駕駛露營車，文廷負責全程紀錄，兩人都緊張萬分。佳辰表示：「這是我們的日常，但我很緊張，那段路有很多上坡，好像在開越野車。文廷也很緊張，還一直叫我放鬆。」拍完後導演稱讚佳辰開得好，文廷紀錄也不錯，讓兩人鬆了一口氣。佳辰打趣說：「證明我的駕照不是雞腿換的。」

佳辰在導演安排下駕駛露營車，打趣說：「證明我的駕照不是雞腿換的。」（圖／索尼音樂 提供）

MV中Ozone還接到神秘任務，需尋找道具將露營場佈置成耶誕氛圍。首次露營的子翔覺得像是邊工作邊度假。哲言和煥鈞常與家人露營，一到營地就與家人分享，約好再來。文廷回憶道：「以前露營時特別喜歡夜晚聽歌、看星星，是很浪漫的主意。」祖安則笑說：「有次露營發現帳篷沒關好，裡面滿是蚊蟲和蜘蛛、螞蟻，我們直接撤退下山住民宿。」佳辰則熱衷烤肉，表示：「我什麼都隨便，但烤肉很講究，喜歡研究各種流派。」

Ozone新單曲MV拍攝地點選在與世隔絕的高山露營場。（圖／索尼音樂 提供）

此外，煥鈞在MV中施展絕招，讓全員瞬間換上「燈泡裝」，不過文廷的燈泡一度打結讓他困擾，後來索性隨性擺動，反而效果更好。拍攝至深夜，園區路段無路燈，這套裝扮意外讓他們成為團隊照明。祖安笑稱：「我們是行走的手電筒，為大家開路！」Ozone 2025年《浪漫主意耶誕派對》將於11月30日中午12點開賣。

