Ozone佳辰獻第一次 樂喊駕照不是雞腿換的

男團「Ozone」28日推出新單曲〈浪漫主意〉，日前拍攝MV，由導演邱柏昶帶領Ozone一起用手機創作影像，成員佳辰在導演安排下，第一次駕駛著導演的露營車馳騁在露營區，文廷則全程紀錄拍攝，兩人都超緊張，導演事後讚美佳辰開車技術好，文廷也拍得很好，佳辰笑說：「證明我的駕照不是雞腿換的。」

Ozone成員們私下喜愛互拍、自拍，6人赴高山露營場取景，第一次化身攝影師，扛起攝影的重責大任，全員上緊發條，卯起來互拍，哲言笑說：「大家的毛細孔都被拍得很清楚。」煥鈞還在MV中讓Ozone變身換上「燈泡裝」，十分逗趣，文廷幽默說自己的燈泡在拍攝過程中不斷打結，一度深感困擾，後來大家索性玩開了，他們讓燈泡隨性擺動，反而效果更出色。

當天拍攝到深夜，他們看到露營園區很多路段已沒有路燈，正好身上穿著燈泡裝，瞬間變成整個團隊的最佳照明，照亮所有人的路，祖安幽默說：「我們是行走的手電筒，為大家開路。」