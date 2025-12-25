Ozone入伍倒數曝光證件照 罕見秀身材「有點荒謬」

Ozone團員將在明年陸續入伍。（圖／索尼音樂提供）

男團Ozone日前在「浪漫主意」耶誕派對宣布，除了確定免服兵役的文廷，子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖將陸續入伍，為了與一路支持他們的粉絲再次相聚，於入伍前舉辦2026 Ozone「我愛你們」簽唱會，可以有足夠的時間與粉絲好好說再見，並特別推出全新周邊商品，Ozone「我愛你們」珍藏證件照，以實體相紙的形式，記錄六位成員此時此刻的樣貌，作為入伍前全員合體的珍藏紀念。

為了能讓粉絲紀念此時此刻與Ozone的相遇，Ozone打造全新三款造型的證件照，這次的運動服和背心造型都是他們首次的嘗試，尤其成員們秀出很少曝光的肩膀和手臂的背心造型，他們打趣說是「福利大放送」，也讓平時不穿「吊嘎」的煥鈞說：「其實拍這套時一直都有些不自在。」祖安坦承一開始抓不到拍攝的感覺，後來決定嘗試平時拍照不會用到的表情，裝可愛、搞怪樣樣來，笑說：「覺得自己有點荒謬，沒想到成效很好。」

佳辰也努力擺出各式不會出現在證件照上的表情，笑問：「邊拍邊想這樣真的可以嗎？是很特別的體驗。」哲言為了這次的拍攝特別剪短頭髮，「希望看起來乾淨俐落、乖一點，結果不管怎麼弄還是脫離不了痞帥風！」他拍照時，煥鈞不斷說他很像偷吃糖果被抓到，讓他笑到停不下來，子翔也補充：「在其他成員拍的時候，大家會一直指定動作，氣氛非常歡樂。」

Ozone打造全新證件照讓粉絲珍藏。（圖／索尼音樂提供）

回想起自己從小到大的證件照，煥鈞表示因為這次拍攝，特別看了自己過往的證件照，忍不住「欸額」一聲，笑說：「怎麼看怎麼怪！」文廷也不滿意自己以前的證件照，「證件照一定要露出眉毛，我的瀏海總是弄巧成拙，硬被撥成中分」子翔表示拍證件照總被長輩圍繞，會很緊張，最後乾脆去路邊的自助拍。佳辰則是因為拍證件照時耳朵露不出來，攝影師在他耳朵後面墊衛生紙，硬把耳朵撐開，他笑說：「那張照片我看起來像個精靈。」而祖安的證件照是染淺髮色時拍攝，之後染回黑髮要出國時，他說：「常常過海關時都看很久。」

子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安即將入伍，都希望利用這段期間暫時放下長期高壓、繁忙的工作，可以好好休息、充電一番，祖安表示，成員們盡早完成該盡的義務，這樣才能更快全員回歸跟大家見面。子翔說：「希望我們五個都能平安、不受傷，之後合體再出發。」佳辰表示會和子翔一起入伍，「希望我們可以成為同學，也抱著期待的心情，去體驗人生每一個階段該經歷的事。」負責留守的文廷希望成員們平安健康回來，他說：「即使自己一個人的時候，我也會在心裡惦記著你們，這段時間我會把大家的份一起努力。」

