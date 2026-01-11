Ozone入伍倒數！煥鈞「當眾剃髮」變寸頭 哲言抽中海軍陸戰隊

人氣男團Ozone11日舉辦《我愛你們》簽唱會，也是2025年底團員們公布即將入伍服役後，最後一次公開合體演出。而首位入伍的煥鈞向公司許願，可以在這場與粉絲的聚會上，搶先剃頭，「這真的是很難忘的回憶，我想讓這個回憶裡面充滿我們和O.A.O.（粉絲暱稱）們之間的互相陪伴。」並選出3位粉絲上台操刀，而在粉絲剪完他的頭髮後，換由成員「1人1刀」為他剪髮。

哲言（左起）、祖安、煥鈞、文廷、子翔、佳辰11日出席Ozone《我愛你們》簽唱會。（圖／索尼音樂提供）

Ozone成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安從1月開始陸續去當兵，在簽唱會上表示非常期待這趟不一樣的旅程，而確定免役的文廷特別貼心準備「入伍包」，包包內放了透明防水拉鍊袋、牙刷套組、迷彩排汗內衣、鋼杯、營養口糧等入伍必備品，讓成員直呼太貼心，但文廷打趣表示，自己一時手誤，不小心買錯免洗褲的尺寸，只買到一個L號，其他4個都是M號，讓成員上演「爭奪L號」的橋段，笑翻全場。

煥鈞（中）當眾剃髮。（圖／索尼音樂提供）

煥鈞則在5位成員與粉絲們的陪伴下，從中長髮變成寸頭，粉絲在台下紛紛大喊：「還是很帥！」成員更是爭相搶摸煥鈞沒有頭髮的新造型，煥鈞也開心說：「願望成真很開心，有點快要去當兵的真實感了！」並承諾 ：「會以更好的面貌回來，請大家不用擔心。」

成員們也對粉絲喊話：「接下來的日子，希望可以帶著彼此互相的力量繼續前進，我們的作品依然在這裡陪伴著大家，Ozone很快就回來了。」

Ozone入伍前最後公開合體。（圖／索尼音樂提供）

此外，因團員中只有哲言是海軍陸戰隊，他笑稱聽起來很帥，「我來Ozone算是一種空降，所以算待過一種空軍，我在這邊進海陸，這樣我三軍都有了！現在很期待，換個想法，是讓自己有4個月的時間好好沉澱，鍛鍊身體，相信回來後可以帶來更不一樣的音樂作品」。

