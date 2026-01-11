Ozone入伍前最後合體千名粉告別 煥鈞現場剃頭「成員接力剪」

【緯來新聞網】男團Ozone今（11日）舉辦「我愛你們」簽唱會，這是他們在去年底公布即將入伍服役後，最後一次公開合體演出，現場擠進上千O.A.O.（粉絲名）來與Ozone見面、跟Ozone說再見。Ozone成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安從一月開始陸續去當兵，而煥鈞確定即將成為首位入伍的成員，他許願能在粉絲O.A.O.的面前完成剃頭儀式，在5位成員的環繞以及〈Purple Days〉的歌聲中，他從長髮變成寸頭，O.A.O.驚呼連連，大喊：「還是很帥！」成員更是爭相搶摸煥鈞沒有頭髮的新造型，煥鈞也開心說：「願望成真很開心，有點快要去當兵的真實感了！」

煥鈞（中）確定即將成為首位入伍的成員，在粉絲面前完成剃頭儀式。（圖／記者許方正攝）

第一位入伍的成員煥鈞向公司許願，可以在這場與粉絲的聚會上，搶先剃頭，剪去苦心留長的長髮，他沒有絲毫猶豫，躍躍欲試，他說：「這真的是很難忘的回憶，我想讓這個回憶裡面充滿我們和O.A.O.們之間的互相陪伴。」現場先選出3位忠實粉絲上台操刀，而在粉絲剪完他的頭髮後，換由成員為他剪髮，一人一刀，在最後一位文廷剪下頭髮後，現場響起〈Purple Days〉的旋律，煥鈞在全場大合唱的歌聲中，從長髮過肩的造型，直接變成俐落的寸頭，讓全場驚呼不斷。



下第一刀的子翔說：「從他留長髮時我就跟他說去剪短，結果這次比短髮更短，哈哈！」哲言說：「當場剃頭真的超級Man！但他一定超級冷…最近有寒流，他還要頂著一顆光頭，哈哈哈！」祖安得意說：「早就想要他去剪了，剛好！」佳辰直說：「剪之前我有點緊張，真的剪下去反而覺得很帥耶，煥鈞很適合這個造型，很有決心的感覺！」頂著煥然一新寸頭的煥鈞更是開心不已，笑說：「會以更好的面貌回來，請大家不用擔心。」成員也對粉絲喊話：「接下來的日子，希望可以帶著彼此互相的力量繼續前進，我們的作品依然在這裡陪伴著大家，Ozone很快就回來了。」

煥鈞入伍前，在粉絲面前完成剃頭儀式。（圖／記者許方正攝）

Ozone今天以帥氣的造型現身簽唱會，以出道單曲〈O.A.O.〉開場，象徵這三年多以來，對粉絲一路支持的感謝，他們即將起程前往「沒去過的地方」，入伍服役，他們也向粉絲表達他們即將入伍的心情，隊長祖安說：「目前平常心等待入伍，在這段時間裡不斷準備一些新作品，儘量讓粉絲們不會有軍白期的感受。」哲言說：「現在很期待，換個想法，是讓自己有四個月的時間好好沉澱，鍛鍊身體，相信回來後可以帶來更不一樣的音樂作品。」



子翔也表示期待，「終於能在這麼緊湊的工作中休息一下，期待回來後能有不同的展現。」佳辰也說：「說真的有期待也有不捨，但更多的是提醒自己要好好把這段時間過完，好好感受。入伍前會盡量把想做的事情完成，希望能帶著更成熟的自己回來跟大家見面。」而現場公布煥鈞將是第一位入伍的成員，他同樣充滿期待說：「感覺像是起了個頭！能第一個去執行我們該盡的義務也不錯，這樣也可以早一點回來和O.A.O.們見面！」

Ozone在團員們入伍當兵前，最後一次公開合體演出。（圖／記者許方正攝）

唯一免役的成員文廷看著身旁的成員即將陸續出發服役，搞笑以「娘家」的心態說：「像看著潑出去的水一樣，帶著一點不捨，更希望他們一切平安順利。希望他們回來時都變得像綠巨人浩克一樣壯碩，可以把我抬起來轉，這樣以後演唱會或表演，就可以一起做特技演出了！」讓5位成員抗拒大呼：「不可能！」他接著表示：「我會帶著祝福等大家歸隊，這段期間也會好好完成接下來的作品、活動，會帶著5個人的力量一起努力！」他更是貼心準備了「入伍包」，包包內放了透明防水拉鍊袋、牙刷套組、迷彩排汗內衣、鋼杯、營養口糧等入伍必備品，讓成員直呼太貼心，但文廷打趣表示，自己一時手誤，不小心買錯免洗褲的尺寸，只買到一個L號，其他4個都是M號，於是5位成員展開守護尺寸的攻防大戰！

