Ozone入伍前最後合體！唯一「海軍陸戰隊」是他 煥鈞當眾剃頭帥翻

男團「Ozone」今（11）日舉辦「我愛你們」簽唱會，這也是成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞與祖安陸續入伍服役前，全員最後一次公開合體，文廷則因氣胸免役。除了哲言抽中海軍陸戰隊，其餘4位成員皆為陸軍，哲言開玩笑表示當初也是「空降」加入團隊，如今再抽中海陸等同於「三棲」，相當期待從軍生活，相信退伍後體能或表演張力都會有顯著進步。

Ozone哲言（左起）、祖安、煥鈞、文廷、子翔、佳辰舉辦「我愛你們」簽唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

煥鈞確定成為首位入伍成員，主動向公司提議在O.A.O.（粉絲名）面前完成剃頭儀式，現場邀請3位粉絲及團員們替他剃髮，原本過肩長髮瞬間變成俐落寸頭，帥氣不減，全場大合唱歌曲〈Purple Days〉場面溫馨。為了成為隊友們好榜樣，煥鈞承諾絕不當「天兵」；至於是否期待隊友出現在懇親會，他則許願：「希望退伍那天，大家可以來看我。」

煥鈞當眾完成剃頭儀式，場面笑中帶淚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

免役的文廷貼心準備「入伍包」送給隊友，內容物包含透明防水拉鍊袋、牙刷套組、迷彩排汗內衣、鋼杯、營養口糧等入伍必備品，不過免洗褲尺寸卻意外買錯，讓團員們當場上演「爭奪L號」的戲碼。此外，文廷承諾將在「軍白期」好好照顧粉絲，並趁團員們無法即時更新社群平台時，釋出相簿中的庫存照片，接下來也將以個人身分推出新作品。

即將入伍當兵4個月，團員們預告期間將陸續推出新作品，因此不擔心粉絲「兵變」。文廷暖心表示，這段空窗期「我會把窗關起來陪伴大家」；子翔則強調「雖然我們人不在，但作品一直在」，喊話O.A.O.們想念團員時，不妨多聽作品、回顧成員們的綜藝節目，一解相思情。

