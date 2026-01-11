Ozone入伍前最後合體！煥鈞現場剃頭 文廷送入伍包意外掀「內褲尺寸」攻防戰

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

男團Ozone今（11）日舉辦「我愛你們」簽唱會，這是他們在去年底公布即將入伍服役後，最後一次公開合體演出。現場擠進上干O.A.O.（粉絲名）來與Ozone見面、跟Ozone說再見。成員子翔、哲言、佳展、煥鈞和祖安從一月開始陸續去當兵，而即將入伍的首位成員煥鈞也直接在現場剃頭。

男團Ozone今（11）日舉辦「我愛你們」簽唱會。（圖／黃鈺晴攝）

今年將陸續入伍服兵役的Ozone成員們坦言，當然會緊張，但他們認為這是人生每個階段都會遇到需要克服的挑戰，因此他們都將帶著期待且鍛鍊自己的心態進到軍中，也將這過程視為一種培訓，希望之後可以展現更多不同樣貌給O.A.O.們（粉絲名）看。至於成員們的兵種，他們透露大多都是陸軍，比較特別的是哲言為「海陸軍」，他還開玩笑說：「我來Ozone算是一種空降，所以算待過一種空軍，我在這邊進陸海，這樣我三軍都有了。」而入伍期間會不會怕粉絲「兵變」成員們都很有信心表示不會，而確定免役的文廷則說有他在，「會把粉絲空窗期的窗戶關起來。」

簽唱會上，成員們以出道曲〈O.A.O.〉作為開場，炒熱氣氛，同時表達對粉絲一路以來的感謝。隨後文廷也拿出自己準備的「入伍包」給成員們，裡頭放了透明防水拉鍊袋、牙刷套組、迷彩排汗內衣、鋼杯、營養口糧等入伍必備品，讓成員直呼太貼心，但文延打趣表示，自己一時手誤，不小心買錯免洗褲的尺寸，只買到一個L號，其他4個都是M號，於是5位成員展開守護尺寸的攻防大戰。而最後這件L號內褲則由子翔拿到，被問到為何會知道對方的尺寸，子翔則解釋，是因為工作經常外宿，和文廷經常是室友，文廷接著補充說：「有時穿了一條內褲，可能就在飯店散步。」一番話嚇壞大家，才趕緊澄清是在房間裡，這時隊長祖安忍不住說：「我知道要叮嚀文廷什麼了，希望以後他在一個人專訪的時候不要講話。」

第一位入伍的成員煥鈞在這場與粉絲的聚會上搶先剃頭。（圖／黃鈺晴攝）

而第一位入伍的成員煥鈞也在這場與粉絲的聚會上搶先剃頭，更在現場選出3位忠實粉絲上台操刀，而在粉絲剪完他的頭髮後，換由成員為他剪髮，一人一刀，在最後一位文廷剪下頭髮後，現場響起〈Purple Days）的旋律，煥鈞在全場大合唱的歌聲中，從長髮過肩的造型，直接雙成俐落的寸頭，讓全場驚呼不斷。對此，煥鈞受訪時提到，這是自己向公司提議的，除了想留下一些特別的回憶外，「我覺得這件事情就是滿難忘的，也是滿酷的一個感受。」





