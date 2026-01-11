Ozone入伍前最後合體！煥鈞當眾剃頭展現決心

煥鈞（中）當眾剃頭。（索尼音樂提供）

男團Ozone於11日在台北舉辦「我愛你們」簽唱會，現場湧入上千名OAO（粉絲名）熱情應援，共同見證團員入伍前的最後合體。除了免役的文廷外，其他成員將從1月開始陸續從軍，首位入伍的煥鈞更在現場進行「斷髮儀式」，讓成員們輪流上陣，為他「一人一刀」剃頭，展現當兵決心。

煥鈞在全場注目下，將原本過肩的長髮造型直接剪為俐落寸頭，讓全場驚呼不斷。為他執刀的哲言笑說：「當場剃頭真的超級Man！但他一定超級冷，最近有寒流，他還要頂著一顆光頭。」佳辰也大讚煥鈞很適合寸頭，看起來非常有決心。煥鈞本人則感性表示：「會以更好的面貌回來，請大家不用擔心。」

唯一免役的成員文廷則流露不捨之情，直呼心情「像看著潑出去的水，希望他們一切平安順利。」有趣的是，文廷特別為團員準備了防水袋、鋼杯、迷彩排汗內衣等軍中必備品，沒想到手誤只買到1件L號免洗褲，其餘全是M號，意外引發「L號搶奪大戰」。文廷還爆料說：「那個L尺寸真的是溫柔加分，因為我最大的尺寸是給子翔！」他透露平時工作常外宿，兩人親密到甚至會「共穿一條內褲」在飯店散步，辛辣發言讓全場笑翻。

