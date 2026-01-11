Ozone入伍前最後合體 煥鈞當眾剃頭「長髮變寸頭」

Ozone在入伍前最後一次公開合體。（圖／索尼音樂提供）

男團Ozone今（11日）舉辦「我愛你們」簽唱會，這是他們在去年底公布即將入伍服役後，最後一次公開合體演出。而煥鈞確定即將成為首位入伍的成員，他許願能在粉絲的面前完成剃頭儀式，從長髮變成寸頭，成員爭相搶摸煥鈞沒有頭髮的新造型，煥鈞也開心說：「願望成真很開心，有點快要去當兵的真實感了！」

唯一免役的文廷看著身旁的成員即將陸續出發服役，搞笑以「娘家」的心態說：「像看著潑出去的水一樣，帶著一點不捨，更希望他們一切平安順利。希望他們回來時都變得像綠巨人浩克一樣壯碩，可以把我抬起來轉。」他更貼心準備了「入伍包」，打趣表示自己一時手誤，不小心買錯免洗褲的尺寸，只買到一個L號，其他4個都是M號，於是5位成員展開守護尺寸的攻防大戰。

廣告 廣告

煥鈞在粉絲面前剃頭。（圖／索尼音樂提供）

隊長祖安表示：「目前平常心等待入伍，在這段時間裡不斷準備一些新作品，儘量讓粉絲們不會有軍白期的感受。」哲言說：「現在很期待，換個想法，是讓自己有四個月的時間好好沉澱，鍛鍊身體，相信回來後可以帶來更不一樣的音樂作品。」

子翔也表示期待，「終於能在這麼緊湊的工作中休息一下，期待回來後能有不同的展現。」佳辰也說：「說真的有期待也有不捨，但更多的是提醒自己要好好把這段時間過完，好好感受。入伍前會盡量把想做的事情完成，希望能帶著更成熟的自己回來跟大家見面。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

南投彩券行「8百萬頭獎」沒人領！台彩緊急尋人 充公倒數24小時

演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕