Ozone入伍海軍陸戰隊 暫別粉絲「會更man的回來」

Ozone入伍完成應盡的責任與義務。索尼音樂提供

男團Ozone成員煥鈞、哲言、子翔和佳辰於一月底入伍，完成應盡的責任和義務，工作滿檔的他們幾乎都工作到入伍前一天，利用工作空檔剃頭，並與粉絲分享他們熱騰騰的寸頭照，讓粉絲為之瘋狂，得到一致的稱讚「太帥了」，也期待他們早日回歸。

雖然已公布即將入伍，Ozone各方的工作邀約不斷，且為了不讓粉絲感受到「軍白期」，成員們在入伍前也完成各類素材拍攝和通告訪問，會在這段時期持續更新，陪伴粉絲度過這4個月無法合體的時光，因此煥鈞、哲言、子翔和佳辰幾乎都工作到入伍前一天，哲言甚至是在兩個通告的空檔中完成剃頭。

廣告 廣告

Ozone入伍完成應盡的責任與義務。索尼音樂提供

暫別4個月粉絲不捨送行

雖然成員希望低調入伍，並未公開入伍時間，但因將和粉絲分別4個月，他們集合的車站都可見許多粉絲聚集，尤其子翔和佳辰同一天入伍，兩人集合的車站都有許多粉絲守候，佳辰是鶯歌偶像代表，大批粉絲為送佳辰入伍快塞爆鶯歌火車站。而子翔則在板橋車站上車，同樣有大批粉絲前往送行。

身為入伍「前輩」的煥鈞也分享他在軍中樂活的小撇步，提醒成員注意事項，更笑說自己平時愛挑食，在營中竟然沒有這個問題，什麼都吃，意外治好挑食的症頭！海軍陸戰隊的哲言先一步入伍，表示初報到的前幾天都在進行鍜鍊，他樂在其中「會更man的回來」！晚了幾天報到的子翔和佳辰同樣在適應全新生活，兩人笑說：「我們是大學同學、同團出道，現在當兵也同梯，真的很有緣。」相約入伍也要彼此照應。

Ozone入伍完成應盡的責任與義務。索尼音樂提供

Ozone入伍完成應盡的責任與義務。索尼音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

36歲女星唱一半癱軟倒地！驚險畫面曝光「演出過程頻眨眼」

51歲謝金燕公開真實體重 「天天吃火鍋」也不胖秘訣曝光

脫離男團單飛出擊！黃文廷高難度飛踢舞力全開

剩3週過年！專家教「21天瘦身法」保證能瘦一大圈