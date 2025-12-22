Ozone公布震撼彈2026起成員陸續服兵役 2026 1/11我愛你們簽唱會不見不散

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】超人氣第男團Ozone第二年與O.A.O.共度耶誕，昨天在Legacy TERA舉辦「浪漫主意」耶誕派對，門票開賣旋即秒殺，展現Ozone超高人氣。Ozone成員以銀白奇蹟造型，搭配最潮流的裝飾耶誕鞋扣的Crocs洞洞鞋現身，讓粉絲從派對的第一刻就尖叫不止。Ozone為了帶給粉絲不同以往的內容，精心設計演唱環節，提供互動遊戲想法，更秀出派對限定私下醜照，與在場的O.A.O.分享，笑翻全場。除了新歌〈浪漫主意〉的唱跳舞台帥翻粉絲，更在演唱〈Purple Days〉時，驚喜現身觀眾席，在粉絲身邊演唱，嗨翻全場。在派對尾聲，Ozone悄悄送上「逆應援」影片，透過影片真摯傳達對一路支持他們粉絲的感謝，粉絲都感動落淚。在此時，Ozone也無預警宣布，除了確定免服兵役的文廷之外，其他5位成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將先後入伍服兵役，也因此在成員入伍之前，2026年1/11舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，與粉絲再度相聚，Ozone表示：「這可能會是近期內，我們六個人最後一次站在同一個舞台上，我們真的很希望能見到大家。」讓滿場的O.A.O.更是淚流不止。

Ozone新歌〈浪漫主意〉的MV點擊突破140萬，前一首單曲〈沒去過的地方〉在Spotify的點擊也即將突破百萬，交出漂亮的成績單，Ozone非常感謝粉絲的支持，因此在耶誕派對上，為了給粉絲最有趣的內容，不惜犧牲帥氣形象，紛紛交出每位成員私下不可能上傳社群的照片和影片，就見顏值擔當的佳辰五官擠在一起的模樣、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍以及戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光，讓成員和O.A.O.笑到樂到不可支，Ozone更是直呼：「這些是絕對不能流出這場派對之外的照片和影片，是『耶誕派對』限定款，請大家自己珍藏好嗎？」。

▲文廷(左起)、祖安、煥鈞、佳辰、子翔、哲言（索尼音樂提供）

Ozone在台上和粉絲一起進行「寂靜中的吶喊」「100秒不NG」和「超級比一比」等互動遊戲，粉絲都可以得到與Ozone合作的品牌Crocs及成員們準備的貼心禮物，獲勝的粉絲還可以和成員們加碼自拍，讓粉絲都卯足全力，熱鬧滾滾。由於當天是冬至，現場更加碼選出六位幸運粉絲，讓Ozone親自餵粉絲吃湯圓，成員們都發揮創造力，上演可愛又親密的吃湯圓小劇場，更讓全場笑聲和尖叫聲不斷。

在耶誕派對上，Ozone唱跳新歌〈浪漫主意〉、和溫馨演唱耶誕單曲〈十二月的天〉、情歌〈愛準備要醒過來〉等歌曲，在派對的尾聲，Ozone回到後台，忽然開始播放Ozone特別準備的「逆應援」影片，剪輯他們出道3年多以來的演出精華片段，成員逐一獻「聲」，親口傳達對O.A.O.的感謝之意，「因為有O.A.O.的支持，Ozone才有機會站上越來越大的舞台，這條路能走得更久更遠；O.A.O.的愛，才是宇宙無敵的超能力…」台下歌迷聽到此時，已忍不住感動落淚，這時Ozone的6位成員突然驚喜出現在後方觀眾席，演唱〈Purple Days〉，瞬間引爆全場粉絲情緒，6人一邊演唱，一邊與粉絲迷互動，粉絲火速收起眼淚，歡樂地跟著Ozone大合唱，掀起派對的高潮。

▲煥鈞(左起)、文廷、佳辰（索尼音樂提供）

當Ozone回到舞台，粉絲依然興奮尖叫連連，Ozone再次表達對粉絲的感謝後，他們無預警公布除了確定免役的文廷，其他5位成員即將從明年一月起，會陸續入伍服兵役，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年一月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任。」，台下的O.A.O.瞬間紅了眼框，哭成一片淚海，而Ozone也宣布將在成員開始服兵役之前，2026年1/11舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，可以好好與O.A.O.們再次相聚，好好說聲「再見」，一起留下最珍貴的陪伴時光，O.A.O.在淚水表示：「等你們回來！」

2026 Ozone「我愛你們」簽唱會

時間：1/11，13：00

地點：統一時代百貨台北店2樓夢廣場