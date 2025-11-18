Ozone分享團員戀愛腦 佳辰語出驚人「想和喜歡的人一起淋暴雨」

Ozone推出全新單曲〈浪漫主意〉，子翔(左起)、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷分享自己的「浪漫主意」，佳辰竟曝想跟愛人淋雨。索尼音樂提供

男團Ozone推出全新單曲〈浪漫主意〉，並將於年底舉辦2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對。團員親自參與了〈浪漫主意〉歌詞創作，聊到「浪漫主意」，佳辰語出驚人說：「想跟喜歡的人一起淋一場暴雨！覺得在大雨底下的人是沒有包袱、自由的，所以想跟心愛的人一起感受這份自由跟衝動！」

〈浪漫主意〉的誕生緣自於一次Ozone在演出定裝後的閒聊，突然開啟「如果我有超能力，會想要什麼能力？」的話題。團員們開始腦洞大開、比手畫腳展現自己的超能力，聊到最後，他們表示：「其實這世界上最奇蹟的就是『愛的能力』，無論是什麼形式的愛，只要充滿想像力與行動力，就會變成最棒的超能力！」

祖安、子翔和煥鈞異口同聲表示，能夠陪伴彼此，不管做什麼都是最浪漫的事；文廷則覺得浪漫是把對方喜歡的事物放在心上，再帶給對方小驚喜；哲言認為浪漫是要跳脫現實框架的夢幻世界。

為了〈浪漫主意〉的錄音，6人團魂大爆發，提出各種想法，最後製作人安排大家圍著麥克風一起錄音，他們興奮說：「這樣錄音，有一起團聚過耶誕節的感覺。」但因為時不時都會有人放槍，尤其是文廷連放三次，讓6人笑到東倒西歪，甚至最後佳辰只能閉著眼睛唱，他忍不住笑說：「我只要看到別人的臉就會很想笑！」

Ozone哲言(左起)、佳辰、祖安、子翔、煥鈞、文廷將與粉絲共度耶誕派對。索尼音樂提供

此外，Ozone正積極準備2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對，希望在送走2025年前，再次和O.A.O.相聚。這次派對將是Ozone首次在台北的Legacy TERA舉辦粉絲活動，將於11月30日在KKTIX正式售票，Ozone也同步公布耶誕派對將推出全新浪漫周邊商品。

2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對 活動日期：2025.12.21 活動時間(入場時間/開演時間)：入場15:00 演出16:30 活動地點：Legacy TERA 啟售時間：2025.11.30 SUN 12:00 購票注意事項： 全區實名制。 票價：NT$ 3680 / 2580 3680浪漫滿分區： 隨機小卡包(X1)、親簽海報、 一人獨享合照、單獨視訊抽選資格、Hi Bye 2580同樂分享區： 海報、6對6團體合照抽選資格、單獨視訊抽選資格、Hi Bye



