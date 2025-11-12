Ozone化身人體聖誕樹！彼此纏繞緊密相連 邀O.A.O.浪漫約會

記者徐珮華／台北報導

男團「Ozone」去年於高雄舉辦2場溫馨趣味的聖誕派對，相隔1年，今（12）日宣布將於12月21日在台北舉辦「浪漫主意」聖誕派對，並於11月18日推出全新同名單曲〈浪漫主意〉。Ozone換上充滿浪漫初雪氛圍的銀白奇蹟造型，配合聖誕節歡樂、繽紛的氣氛，纏繞彩色聖誕燈飾，6人肩靠肩坐在一起，呈現出更加溫暖的浪漫主意氛圍。

Ozone宣布將舉辦「浪漫主意」聖誕派對。（圖／索尼音樂提供）

Ozone官方社群日前釋出一段影片，6位成員發現一個神秘任務，於是一起踏進聖誕禮品店，大肆採購聖誕節的裝置擺設和小物，影片一出引爆粉絲高度期待。為了聖誕派對和新單曲視覺，他們以帥氣的全新銀白奇蹟造型現身，洞洞鞋扣滿可愛的娃娃鞋扣和各式各樣的銀色鞋扣，讓整體造型更有聖誕氛圍，笑說：「今年我們也提早過聖誕節了。」

想到聖誕節，6人立刻想到下浪漫的初雪，於是主動幫忙布置現場，打造屬於Ozone的雪白聖誕氛圍。在現場玩開的他們，還突發奇想用聖誕燈飾把6位成員都綁在一起，象徵他們感情緊密相連。只是燈飾纏來繞去，花了一番功夫才綁好，開啟電源後，彩色燈泡在他們身上一閃一閃，他們忍不住笑說：「我們6個這樣連在一起，好像人體聖誕樹哦！」

Ozone以銀白奇蹟造型亮相。左起子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷。（圖／索尼音樂提供）

9月才舉辦成軍3年北中南FANCON的Ozone，保證演出內容和當時不一樣，也會與O.A.O.（粉絲名）有更多近距離互動的機會，讓粉絲們能帶著Ozone暖暖的心意，一起在台北浪漫度過聖誕和跨年，他們開心說：「真的非常期待也很興奮，可以再次在聖誕派對上和大家見面，期待創造更多幸福的回憶！」

