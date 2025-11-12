Ozone化身人體聖誕樹 邀請粉絲浪漫約會

Ozone宣布舉辦聖誕派對及推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）

男團Ozone將在12月21日舉辦「浪漫主意」聖誕派對，並推出全新同名單曲〈浪漫主意〉，為了這次的聖誕聚會和單曲視覺，團員們換上充滿浪漫初雪氛圍的銀白奇蹟造型，在銀色和白色的服飾襯托下，全員帥氣逼人，配合聖誕節歡樂、繽紛的氣氛，他們的身上纏上彩色的聖誕燈飾，6個人肩靠肩坐在一起，呈現出更加溫暖的浪漫主意氛圍。

想到聖誕節，6個人表示會想到下浪漫的初雪，於是主動幫忙布置現場，打造屬於Ozone的雪白聖誕氛圍，相當投入。而在現場玩開的Ozone，還突發奇想用聖誕燈飾把6位成員都綁帶一起，象徵他們感情緊密相連，只是燈飾纏來繞去，花了一番功夫才綁好，開啟電源後，彩色燈泡在他們身上一閃一閃，他們忍不住笑說：「我們6個這樣連在一起，好像人體聖誕樹哦！」

Ozone去年在高雄舉辦2場溫馨又趣味的聖誕派對，與粉絲們開心互動，雖然9月時Ozone才舉辦成軍三年的三場FANCON，但他們希望再次和粉絲共度聖誕節的心意很堅決，保證演出內容和9月的FANCON不一樣，會與粉絲有更多近距離互動的機會，他們開心說：「真的非常期待也很興奮，可以再次在聖誕派對上和大家見面，期待創造更多幸福的回憶！」

