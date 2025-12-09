Ozone周子翔首SOLO舞台！認了一度想拒絕 團員台下力挺超暖

男團Ozone成員周子翔今年一連推出兩首個人單曲〈愛你沒差〉和〈雨傘忘了帶走〉，他日前首度以SOLO身分登上商演演出，讓粉絲們又驚又喜。他坦言，最初得知要自己站上舞台時，一度害怕到很想拒絕，他也為了這場演出重新回到歌唱課教室加強Live實力。

男團Ozone成員周子翔首度以SOLO身分登上商演舞台。（圖／索尼音樂 提供）

周子翔以一身草綠色帥氣西裝造型登上500趴的演出，當天一口氣帶來4首歌曲，除了演唱自己的創作曲外，他時隔近三年再唱北流演唱會組曲〈身騎白馬〉+〈孤勇者〉，讓粉絲相當驚喜。他表示，這一路上心境不斷轉折，雖然一直都非常緊張，但漸漸從害怕轉變為一定可以完成，隨著時間逼近，興奮之情已蓋過緊張情緒，「這段期間Ozone商演時，碰到很多O.A.O.（粉絲名）來為我打氣，謝謝大家。

為了這次演出，周子翔也重新回到歌唱課教室加強Live實力，他坦言，要一個人站上舞台其實有些擔心，「我真的很喜歡唱歌，可是出道以後，四面八方各種聲音都有，有時候對自己的唱歌會失去信心，在重新練習唱歌的過程中，除了演唱的技巧，老師更是不斷地在過程中給我加油打氣，讓我知道還是有很多人等我唱歌給他們聽。」

周子翔為了此次演出重新回到歌唱課教室加強Live實力。（圖／索尼音樂 提供）

談及特別演唱Ozone在北流舉行首次大型售票演唱會上的個人舞台「初心告白組曲」，周子翔說：「一開始沒有安排這首歌，跟公司討論後，覺得可以再唱一次，過了近三年再次唱演唱，覺得很感動，整個心境跟情感的表達都比三年前更游刃有餘，多了一分從容。」這段驚喜曲目讓一路力挺他的粉絲都大為感動，甚至忍不住落淚。

最後周子翔把Ozone成員們一起創作的代表作〈Purple Days〉改編為個人版本，前奏一響起全場跟著大合唱，在演唱完最後一句時，早早到場全程守候觀看的Ozone成員們全衝到舞台中央擁抱子翔，讓台下粉絲尖叫不斷，最後還把子翔扛下台，足見成員好感情。

Ozone成員現身力挺周子翔。（圖／索尼音樂 提供）

周子翔感性說：「大家最近繁忙的工作幾乎每隔幾天都會遇到，只要見面我都會說我好緊張，他們也一直鼓勵我，當我邀請他們來看演出時，大家都二話不說的馬上答應，對我來說非常感動，讓我一個人不孤單。」在成員環繞下，子翔成功結束個人Solo舞台，難掩內心激動開心說：「準備好迎接自己下一次的演出！但現在還是以Ozone團體演出為主，請大家期待我們新北耶誕城和跨年的演出！」

