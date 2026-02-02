Ozone哲言入伍海軍陸戰隊！寸頭照帥翻粉絲 隊友軍中治好1毛病

記者徐珮華／台北報導

男團「Ozone」成員煥鈞、哲言、子翔和佳辰於1月底前入伍服役，工作滿檔的他們，幾乎都到入伍前一天才剃頭，哲言更是在兩個通告空檔完成剃頭，寸頭照讓粉絲為之瘋狂。其中煥鈞已在日前完成12天兵役，重新投入工作；哲言、子翔和佳辰目前在軍中努力適應，也回報都很健康、平安，請大家放心，會在這段期間休養生息、沉澱與充電，以更好的面貌回歸。

Ozone哲言入伍服海軍陸戰隊。（圖／索尼音樂提供）

雖然成員希望可以低調入伍，並未公開入伍時間，不過他們集合的車站都可見許多粉絲聚集。尤其子翔和佳辰同一天入伍，兩人集合的車站分別有許多粉絲守候，依照現場安排守秩序，沒有干擾兩人的行動。

廣告 廣告

Ozone佳辰、子翔同梯入伍，相約彼此照應。（圖／索尼音樂提供）

Ozone佳辰、子翔同梯入伍，相約彼此照應。（圖／索尼音樂提供）

海軍陸戰隊的哲言，初報到的前幾天都在進行鍜鍊，他樂在其中承諾「會更man的回來」。晚了幾天報到的子翔和佳辰同樣在適應全新生活，笑說：「我們是大學同學、同團出道，現在當兵也同梯，真的很有緣。」身為入伍「前輩」的煥鈞則分享軍中樂活小撇步，提醒成員注意事項，更笑說自己平時愛挑食，在營中竟然沒有這個問題，什麼都吃。

Ozone煥鈞分享軍中生活，笑說意外治好挑食問題。（圖／索尼音樂提供）

預計在4個月後才能全員合體的Ozone，搶手程度不減反增，詢問度爆棚，從商演、代言、戲劇到節目製作單位，全都在詢問退伍時間，爭取回歸後的第一次合體登場。為了不讓粉絲感受到「軍白期」，成員們也在入伍前完成各類素材拍攝和通告訪問，個人作品同樣持續準備中，將於這段時期持續更新，陪伴粉絲度過4個月無法合體的時光。

更多三立新聞網報導

大S過世前認「都放下了」！Makiyo悲憶最後一面：她沒有遺憾

鄧紫棋大巨蛋開賣倒數！演唱會「座位圖、票價」曝光 再現身葛萊美獎

具俊曄整個人變灰色！大S逝世1週年…深情守候「成墓園唯一路標」

Ozone黃文廷甜度升級！團員搞笑出手「搶歌」 驚喜探班感動他

