Ozone嗨歌新北耶誕城 周子翔彩排摔跤

Ozone13日在2025新北歡樂耶誕城演出。（池宗玲攝）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」13日以「音浪狂潮」為主題開唱，由陳漢典、曾子余、朵拉（謝雨芝）擔任主持人，展現絕佳默契。陳漢典除了主持，更是獻出生涯首次大型演唱會表演，熱唱〈我不會跳〉以及模仿秀，逗得現場歡笑聲不斷。

昨日天氣不穩，Ozone透露，周子翔下午彩排時因為下雨關係，不慎在台上摔倒，好在沒有受傷。連續四年受邀演出，他們表示今年心情與過往不同，黃文廷說：「前幾年會緊張到想哭，這次比較熟悉舞台，加上每一年粉絲都在台下支持，有他們在都很安心」。李哲言也認為，總是無畏風雨支持他們的粉絲更加厲害，「身體應該比我們更強壯」。

廣告 廣告

「金曲樂團」麋先生昨熱鬧演唱〈壞蛋〉、〈嗜愛動物〉等曲，羅志祥師弟薛恩接著開唱〈LEVEL UP〉、〈別離開〉；《原子少年2》冠軍團F.F.O登場時，台下粉絲尖叫聲更是熱鬧。李東軒深情歌唱〈其實我…〉等歌，感動全場。

今年首次完成亞洲巡迴17站的芒果醬一連帶來〈抱歉〉、〈九彎十八拐〉和〈我喜歡你〉等曲，以招牌的青春系搖滾旋律撫慰人心；小樂吳思賢、Ozone接連演唱，安心亞昨身著紅色貼身短裙，火辣演唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等組曲。最後，由「金曲創作才子」韋禮安壓軸，用溫暖歌聲劃下完美句點。