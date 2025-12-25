Ozone宣布全面休團！明年一月起暫時告別舞台 官方公佈原因

記者鄭尹翔／台北報導

男團Ozone成員明年一月起服兵役。（圖／索尼音樂提供）

男團 Ozone 宣布即將迎來人生重要轉折。在上週末舉辦的「浪漫主意」耶誕派對中，Ozone 正式公開兵役規劃，除了確定免服兵役的文廷外，子翔、哲言、佳辰、煥鈞與祖安五位成員，將自明年一月起陸續入伍，暫時告別舞台，投入服役生活，為了在入伍前與一路支持的 O.A.O. 粉絲好好道別，Ozone 也同步宣布舉辦「2026 Ozone『我愛你們』簽唱會」，希望在正式入伍前，能留下完整又溫暖的回憶，感謝粉絲多年來的陪伴與支持。

同時，團隊特別推出全新周邊商品「Ozone『我愛你們』珍藏證件照」，以實體相紙形式，紀錄六位成員此時此刻的樣貌，作為入伍前全員合體的重要紀念。此次證件照拍攝，Ozone 首度挑戰三種全新造型，包括運動服、背心與迷彩時裝，從日常休閒到不同風格面向，留下成員們最真實的模樣。

談到拍攝過程，成員們笑料不斷。背心造型讓不少成員直呼是「福利大放送」，平時不穿吊嘎的煥鈞坦言拍攝時有點不自在；祖安則嘗試裝可愛、搞怪表情，意外拍出好效果；佳辰也笑說邊拍邊懷疑「證件照真的可以這樣嗎？」哲言為此特別剪短頭髮，希望看起來乖一點，卻仍被成員虧「痞帥感藏不住」，現場氣氛十分歡樂。

即將入伍的五位成員也分享心情，希望趁服役期間好好沉澱、充電，期待未來能以更成熟的姿態再次合體回歸。祖安表示，完成兵役是必要的人生階段，之後才能更快回到舞台；子翔則希望大家都能平安健康完成任務；佳辰也期待和子翔一起入伍，體驗不同人生階段。留守團體的文廷則暖心喊話，會替大家把團體顧好，等成員們平安歸隊。

