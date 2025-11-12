Ozone宣布聖誕節有驚喜！ 用燈泡彼此纏繞「好像人體聖誕樹」

Ozone。（圖／索尼音樂）

記者林政平報導／ 男團Ozone日前官方社群釋出一段影片，他們發現了一個神秘任務，六位成員一起踏進聖誕禮品店開始大肆採購聖誕節的裝置擺設和聖誕小物，影片一出，立刻引爆粉絲高度期待，「Ozone是不是要辦聖誕節見面會」「聖誕節可以和Ozone見面了嗎」成為最熱烈的話題，Ozone也宣布將在12月21日舉辦「浪漫主意」聖誕派對，並推出全新同名單曲〈浪漫主意〉。

為了這次的聖誕聚會和全新單曲視覺，被封為「最適合純白色男團」的Ozone換上充滿浪漫初雪氛圍的銀白奇蹟造型，在銀色和白色的服飾襯托下，全員帥氣逼人。

而在現場玩開的Ozone，還突發奇想用聖誕燈飾把6位成員都綁帶一起，象徵他們感情緊密相連，只是燈飾纏來繞去，花了一番功夫才綁好，開啟電源後，彩色燈泡在他們身上一閃一閃，他們忍不住笑說：「我們6個這樣連在一起，好像人體聖誕樹哦！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導